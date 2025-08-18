OTT पर 720 दिनों से लगातार टॉप पर यह फिल्म, 2 घंटे 48 मिनट की मास्टरपीस जिसने 600 करोड़ की कमाई से रचा इतिहास

फिल्म जेलर (Jailer), जिसमें रजनीकांत, मोहनलाल और शिवराजकुमार जैसे दिग्गज नजर आए, ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म ग्लोबली 650 करोड़ से अधिक कमा चुकी है और तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में शुमार हो गई। 10 अगस्त 2023 को रिलीज हुई जेलर को बाद में 7 सितंबर 2023 को ओटीटी पर उतारा गया और लगभग 720 दिन बाद भी यह टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। एक्शन, कॉमेडी और इमोशन से भरपूर यह फिल्म दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है।

रजनीकांत का दमदार जलवा

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर (Jailer) ने 2023 में जबरदस्त धूम मचाई। यह फिल्म केवल एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स ही नहीं बल्कि इमोशंस से भी भरी हुई है। रजनीकांत के करिश्माई अभिनय ने दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया। फिल्म में उनके साथ मोहनलाल और शिवराजकुमार जैसे दिग्गज भी नज़र आते हैं, जिसने इसकी स्टारकास्ट को और दमदार बना दिया।

बॉक्स ऑफिस पर तहलका

जेलर 10 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपए था, लेकिन इसकी कमाई ने सबको चौंका दिया। यह फिल्म ग्लोबली 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर गई और तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। खास बात यह है कि यह पहली तमिल फिल्म बनी जिसे एक साथ 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया।

ओटीटी पर भी जारी है तांडव

सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद जेलर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इसे 7 सितंबर 2023 को ओटीटी पर रिलीज किया गया था और आज लगभग 720 दिन पूरे होने के बाद भी यह लगातार टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों में शामिल है। फिलहाल यह नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है, जो इस फिल्म की लंबी पॉपुलैरिटी को साबित करता है।

कहानी का दमदार ट्विस्ट

फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है, जो अपने बेटे को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि इस शिक्षा की वजह से बेटे को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो वह पछतावे में डूब जाता है। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब अंत में एक बड़ा रहस्य सामने आता है और रजनीकांत द्वारा निभाया गया मुथुवेल पांडियन का किरदार खुद चौंक जाता है। यह भावुक और रोमांचक सफर दर्शकों को सीट से बांधे रखता है।

दर्शकों और समीक्षकों की राय

जेलर को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। फिल्म की IMDb पर 7.1 रेटिंग है, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है। एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और फैमिली ड्रामा—ये सभी मसाले इस फिल्म को हर वर्ग के दर्शकों के लिए खास बनाते हैं।

