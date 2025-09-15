तमन्ना से कियारा तक, जब OTT पर इन हसीनाओं ने दे डाले डायरेक्ट सेक्स सीन्स, बार-बार देखने का मन करेगा
Bollywood Actresses Sex Scenes: बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने अपनी बोल्डनेस से सभी को हैरान कर दिया. तमन्ना भाटिया, कियारा आडवाणी, ईशा गुप्ता, भूमि पेडनेकर और अदिति पोहनकर के ऑन-स्क्रीन बोल्ड सीन्स ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 15, 2025 6:50:40 PM IST

बॉलीवुड में जहां एक ओर रोमांस और ड्रामा दर्शकों को लुभाता है, वहीं दूसरी ओर बोल्ड और इंटीमेट सीन्स भी खूब चर्चा बटोरते हैं. कई एक्ट्रेसेस ने अपने किरदार के लिए बिना किसी हिचकिचाहट कैमरे के सामने बोल्डनेस दिखाकर यह साबित कर दिया कि वह हर तरह के रोल निभाने में सक्षम हैं.

आज हम आपको ऐसी कुछ अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऑन-स्क्रीन सेक्स सीन्स और बोल्ड परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. ये सीन न सिर्फ वायरल हुए बल्कि लंबे समय तक फैंस की जुबान पर भी चढ़े रहे.

वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने बोल्डनेस से जीती सुर्खियां

• तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia)

वेब सीरीज जी करदा (Jee Karda) में उनका लवमेकिंग सीन काफी वायरल हुआ. वहीं, लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में विजय वर्मा (Vijay Verma) के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी.

• कियारा आडवाणी (Kiara Advani)



Lust Stories में विक्की कौशल के साथ किया गया उनका इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा. इस फिल्म का एक खास सीक्वेंस तो इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी मीम्स और चर्चाओं का हिस्सा है.

• ईशा गुप्ता (Esha Gupta)

Aashram 2 में बॉबी देओल संग उनके बोल्ड सीन ने दर्शकों को हैरान कर दिया. इस वेब सीरीज में उन्होंने अपनी ग्लैमरस और इंटेंस एक्टिंग से बोल्डनेस की नई परिभाषा गढ़ी.

• भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar)

Lust Stories में भूमि का किरदार काफी अलग था, जहां उन्होंने बेहद इमोशनल और बोल्ड सीन दिए. इस फिल्म में उनका अंदाज दर्शकों के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा.

• अदिति पोहनकर (Aditi Pohankar)

वेब सीरीज ‘She’ में उनका किरदार एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का था, जिसमें उन्होंने इंटीमेट और बोल्ड सीन देकर सभी को चौंका दिया. Aashram में भी उनके बोल्ड सीन्स सुर्खियों में रहे.

