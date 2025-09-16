जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

तमन्ना भाटिया ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी नो किसिंग पॉलिसी तोड़ते हुए सेक्स सीन्स की झड़ी लगा दी थी.

By: Kavita Rajput | Published: September 16, 2025 6:53:10 PM IST

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

Tamannah Bhatia Sex Scenes: तमन्ना भाटिया (Tamannah Bhatia) बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा मुकाम हासिल किया है. कुछ साल पहले तक तमन्ना ने फिल्मों में बोल्ड और किसिंग सीन्स से दूरी बना रखी थी लेकिन 202425 में उन्होंने कई फिल्मों और वेबसीरीज में जमकर बोल्ड सीन्स दे डाले.

तमन्ना ने ओटीटी पर वेब सीरीज जी करदा (Jee Karda) से डेब्यू किया था. इस सीरीज के लिए तमन्ना ने अपने 18 साल के करियर की नो किसिंग पॉलिसी तोड़ दी. साथ ही बोल्ड सीन्स की भी झड़ी लगा दी. तमन्ना के बोल्ड सीन्स की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गए थे.

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

फैंस को पसंद नहीं आया था तमन्ना का बोल्ड अंदाज़ 

इस सीरिज के अलावा तमन्ना ने फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में भी अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड विजय वर्मा (Vijay Verma) के साथ जमकर बोल्ड सीन दिए थे. विजय वर्मा के साथ दिए गए ये बोल्ड सीन्स भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए थे. लोगों को तमन्ना का ये बोल्ड अंदाज़ कुछ ज्यादा रास नहीं आया था. उन्हें सोशल मीडिया पर इन सीन्स के लिए काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमन्ना इंडिया की नई सनी लियोनी बन चुकी हैं. वह अपनी दूसरी पारी में सारी हदें पार कर रही हैं. वह सेक्स वेब सीरिज जैसे जी करदा और लस्ट स्टोरीज 2 कर रही हैं. तमन्ना इतने घटिया रोल चूज करने की वजह से तुम पर शर्म आती है.

कुछ लोगों ने तमन्ना को अपनी पुरानी कसमें भी याद दिलाईं जिनमें उन्होंने कहा था कि वो कभी किसिंग या बोल्ड सीन्स नहीं करेंगी. दरअसल कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था, अगर ऑडियंस को ये अटपटा लगता है तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी.

तमन्ना ने दी थी सफाई

इसके बाद जब तमन्ना के सेक्स सीन्स वायरल हुए तो उन्होंने खुद का बचाव करते हुए कहा था, एक एक्टर के तौर पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे पीछे धकेले इसलिए मैंने पहली बार इन सीन्स को किया. तमन्ना ने ये भी कहा था कि फिल्मों के सेक्स सीन्स पूरी तरह से फेक होते हैं.

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

जैसे किसी गाने की कोरियोग्राफी की जाती है, उसी तरह सेट पर इंटीमेसी कोच की देख रेख में ये सीन भी फिल्माए जाते हैं. मेल को-एक्टर्स को साफ हिदायत दी जाती है कि वो फीमेल को-स्टार्स के कुछ प्राइवेट अंगों को बिलकुल नहीं छुएंगे

Tags: tamanna hottamannah bhatiaTamannah Bhatia boyfriendtamannah bhatia moviesTamannah Bhatia sex scene
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी
जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी
जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी
जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी