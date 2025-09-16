जब तमन्ना भाटिया ने सेक्स सीन्स में तोड़ दी सारी सीमाएं, लोग बोले-इंडिया की नई सनी लियोनी

Tamannah Bhatia Sex Scenes: तमन्ना भाटिया (Tamannah Bhatia) बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा मुकाम हासिल किया है. कुछ साल पहले तक तमन्ना ने फिल्मों में बोल्ड और किसिंग सीन्स से दूरी बना रखी थी लेकिन 2024–25 में उन्होंने कई फिल्मों और वेबसीरीज में जमकर बोल्ड सीन्स दे डाले.

तमन्ना ने ओटीटी पर वेब सीरीज जी करदा (Jee Karda) से डेब्यू किया था. इस सीरीज के लिए तमन्ना ने अपने 18 साल के करियर की नो किसिंग पॉलिसी तोड़ दी. साथ ही बोल्ड सीन्स की भी झड़ी लगा दी. तमन्ना के बोल्ड सीन्स की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गए थे.

फैंस को पसंद नहीं आया था तमन्ना का बोल्ड अंदाज़

इस सीरिज के अलावा तमन्ना ने फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में भी अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड विजय वर्मा (Vijay Verma) के साथ जमकर बोल्ड सीन दिए थे. विजय वर्मा के साथ दिए गए ये बोल्ड सीन्स भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए थे. लोगों को तमन्ना का ये बोल्ड अंदाज़ कुछ ज्यादा रास नहीं आया था. उन्हें सोशल मीडिया पर इन सीन्स के लिए काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमन्ना इंडिया की नई सनी लियोनी बन चुकी हैं. वह अपनी दूसरी पारी में सारी हदें पार कर रही हैं. वह सेक्स वेब सीरिज जैसे जी करदा और लस्ट स्टोरीज 2 कर रही हैं. तमन्ना इतने घटिया रोल चूज करने की वजह से तुम पर शर्म आती है.

#TamannaahBhatia on 2016 – “I won’t do kissing scenes” Tamannaah in 2023 @tamannaahspeaks ….??? pic.twitter.com/Kk1pfqpQwv — D I И Ξ $ H 𒆜 (@leodinesh_10) June 6, 2023

कुछ लोगों ने तमन्ना को अपनी पुरानी कसमें भी याद दिलाईं जिनमें उन्होंने कहा था कि वो कभी किसिंग या बोल्ड सीन्स नहीं करेंगी. दरअसल कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था, अगर ऑडियंस को ये अटपटा लगता है तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी.

तमन्ना ने दी थी सफाई

इसके बाद जब तमन्ना के सेक्स सीन्स वायरल हुए तो उन्होंने खुद का बचाव करते हुए कहा था, एक एक्टर के तौर पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे पीछे धकेले इसलिए मैंने पहली बार इन सीन्स को किया. तमन्ना ने ये भी कहा था कि फिल्मों के सेक्स सीन्स पूरी तरह से फेक होते हैं.

जैसे किसी गाने की कोरियोग्राफी की जाती है, उसी तरह सेट पर इंटीमेसी कोच की देख रेख में ये सीन भी फिल्माए जाते हैं. मेल को-एक्टर्स को साफ हिदायत दी जाती है कि वो फीमेल को-स्टार्स के कुछ प्राइवेट अंगों को बिलकुल नहीं छुएंगे.