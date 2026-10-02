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Urfi से गए गुजरे निकले Tamannah Bhatia के एक्स! Vijay Varma ने पहन डाली मच्छर दानी; देखें Video

Vijay Varma Viral Video: विजय वर्मा का लेटेस्ट फैशन आउटिंग ऑनलाइन रोस्ट का सब्जेक्ट बन गया है. एक्टर, जो एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिंग के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में एक शानदार ऑल-ब्लैक आउटफिट में देखे गए.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 2:36:12 PM IST

Vijay Varma Viral Video
Vijay Varma Viral Video


Vijay Varma Viral Video: विजय वर्मा का लेटेस्ट फैशन आउटिंग ऑनलाइन रोस्ट का सब्जेक्ट बन गया है. एक्टर, जो एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिंग के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में एक शानदार ऑल-ब्लैक आउटफिट में देखे गए. इस अपीयरेंस के पैपराज़ी वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे, जहाँ उनके आउटफिट पर मज़ाक, तुलना और बुराई की बाढ़ आ गई.

हैरान हुए नेटिजन्स 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्वेंशनल ब्लैक लुक के साथ सेफ रहने के बजाय, विजय कट-आउट, कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर और कपड़े की लंबी पट्टियों से बने आउटफिट में बाहर निकले. स्टाइलिंग ने तुरंत ध्यान खींचा, हालाँकि कमेंट सेक्शन में रिएक्शन हर किसी को पसंद नहीं आया. नेटिजन्स इनका ये ऑउटफिट देख काफी हैरान हैं. 

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विजय वर्मा ने क्या पहना था?

विजय ने एक फिटेड ब्लैक टॉप पहना था जिसमें एक मुश्किल क्रिस-क्रॉस लैटिस पैटर्न था. जियोमेट्रिक बनावट ने आउटफिट में कई शीयर, स्किन-बेयरिंग सेक्शन बनाए. काले कपड़े की लंबी, पतली पट्टियां भी स्लीव्स और टॉप के निचले हिस्से से निकली हुई थीं, जिससे एक्टर के फोटोग्राफर्स के लिए पोज़ देते समय आउटफिट को एक्स्ट्रा मूवमेंट मिल रहा था.

Tags: tamannah bhatiavijay varmaviral video
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