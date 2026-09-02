तमन्ना और सिद्धार्थ की ‘द वन’ ही नहीं, इस फिल्म में भी दिखेगी बिहार के छठ महापर्व की झलक, जाने कब होगी रिलीज

बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब बिहार का छठ महापर्व बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. तमन्ना और सिद्धार्थ की आगामी फिल्म ‘द वन’ में अभिनेत्री को छठी मइया की पूजा अर्चना करते देखा जा रहा है. ये सीन लोगों को आकर्षित कर रहा है. इस फिल्म के अलावा भी एक फिल्म आ रही है, जिसमें छठ पर्व को दिखाया जाएगा. उस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी नजर आएंगे. क्या है फिल्म का नाम और रिलीज डेट.

कब रिलीज होगी ‘द वन’?

तमन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ की टीजर रिलीज हुआ, जिसमें तमन्ना भाटिया नदी में उतरकर छठ पर्व की पूाज करती दिख रही हैं. ये सीन देख लोग काफी उस्ताहित हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्व से लोगों के इमोशन जुड़े हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज हो रही है.

इस फिल्म में भई दिखेगी छठ पर्व की झलक

निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ नजर आएंगे. इसे राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जा रहा है. फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद सामने आई तस्वीरों में आयुष्मान और शरवरी इंडियन अटायर में घाट जैसे माहौल में नजर आए. इससे फिल्म में भारतीय संस्कृति और छठ पर्व की परंपराओं की झलक मिलने के संकेत हैं. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

क्या होता है छठ महापर्व?

भारत के अलग-अलग त्योहारों में छठ पूजा एक चमकते हुए रत्न की तरह ह.। इसे भारत के उत्तरी राज्यों, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है. सूर्य देव को समर्पित यह त्योहार चार दिनों तक चलता है और इसमें प्रार्थना, रीति-रिवाजों, व्रत और पवित्र जल में डुबकी लगाने का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. बताया जाता है कि व्रत रखने वाले लोग अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं.

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