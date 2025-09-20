इस सेक्स सीन से बढ़ी थी तमन्ना की EX-BF से नज़दीकियां, सेट पर भी होता था कुछ ऐसा 

Tamannaah Bhatia Bold Scene: बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) हमेशा अपने बोल्ड अंदाज़ के चलते सुर्ख़ियों में रहती हैं. कभी वो आइटम नंबर से दर्शकों की नींदें उड़ाती हैं तो कभी बोल्ड सीन्स के जरिए सबको चौंकाती हैं. 2023 में तमन्ना ने अपने करियर का गियर शिफ्ट किया और फिल्मों में बोल्ड सीन्स की झड़ी लगा दी. तमन्ना के सबसे पहले बोल्ड सीन्स लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) में देखने को मिले जो कि 29 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में तमन्ना ने अपने को-एक्टर विजय वर्मा के साथ गर्मागरम बोल्ड सीन्स देकर सबको चौंका दिया. लिपलॉक से लेकर सेक्स सीन्स तक विजय के साथ तमन्ना ने ऑन स्क्रीन हर तरह की इंटिमेसी दिखाने से परहेज़ नहीं किया.

इसी सीन से करीब आए विजय-तमन्ना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना और विजय लस्ट स्टोरीज 2 में इतने बोल्ड सीन्स की शूटिंग करते-करते ही करीब आ गए थे. दोनों की नजदीकियां इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बढ़ गई थीं. दोनों फिल्म के सेट पर घंटों सारा वक्त साथ बिताते थे और फिर धीरे-धीरे इनके बीच रियल लाइफ में बॉन्डिंग बढ़ गई. नतीजा ये हुआ कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए हालाँकि डेढ़ साल में ही इनका ब्रेकअप हो गया और इनकी राहें जुदा हो गईं.

‘जी करदा’ में भी तमन्ना ने लगाई थी बोल्ड सीन्स की झड़ी

लस्ट स्टोरीज 2 (Lust Stories 2) के बाद तमन्ना ने वेब सीरीज जी करदा (Jee Karda)में भी बोल्ड सीन्स की झड़ी लगाकर सबको चौंका दिया था. इसमें उन्होंने टॉपलेस सेक्स सीन्स से लेकर लिपलॉक सीन्स भी जमकर दिए थे. इस वजह से तमन्ना को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. लोगों ने करियर आगे बढ़ाने के लिए बोल्ड सीन्स का सहारा लेने की वजह से उनकी आलोचना की थी.

साथ ही तमन्ना को पुराने बयान भी याद दिलाये थे जिनमें उन्होंने कहा था कि वो फिल्मों में कभी बोल्ड या किसिंग सीन्स नहीं देंगी. तमन्ना ने सेक्स सीन्स पर सफाई देते हुए कहा था कि ये सीन बिलकुल फेक होते हैं. परदे पर दिखाई जाने वाली इंटीमेसी रियल नहीं होती है और इसे इंटीमेसी डायरेक्टर की निगरानी में शूट किया जाता है.