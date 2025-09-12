Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कंधे से ड्रेस का स्टेप सरकाकर ‘मिल्की ब्यूटी’ ने खिंचवाई ऐसी-ऐसी फोटो, एक बार देख नहीं भरेगा मन

कंधे से ड्रेस का स्टेप सरकाकर ‘मिल्की ब्यूटी’ ने खिंचवाई ऐसी-ऐसी फोटो, एक बार देख नहीं भरेगा मन

Tamannaah Bhatia Bold Look: तमन्ना भाटिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फोटोज से तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने ब्लैक ड्रेस में ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें एक बार देखने में आपका मन नहीं भरेगा.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 12, 2025 06:03:46 IST

कंधे से ड्रेस का स्टेप सरकाकर ‘मिल्की ब्यूटी’ ने खिंचवाई ऐसी-ऐसी फोटो, एक बार देख नहीं भरेगा मन

Tamannaah Bhatia Latest Photos: साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और अदाओं का जलवा बिखेरने वालीं तमन्ना भाटिया इन दिनों अपने नए शो के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई हैं. तमन्ना का नया शो डू यू वाना पार्टनर ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर जल्द ही स्ट्रीम होने वाला है. इन्हीं सब के बीच तमन्ना (Tamannaah Bhatia) ने सोशल मीडिया पर अपने नए लुक से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. जी हां, अपनी खूबसूरती के लिए मिल्की ब्यूटी के नाम से पहचानी जाने वालीं तमन्ना ने ब्लैक कलर की कटस्लीव ड्रेस में एक से बढ़कर एक पोज में नई फोटोज शेयर की हैं. 

तमन्ना भाटिया के बोल्ड लुक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia Instagram) ऐसे तो अक्सर ही अपनी नई फोटोज और वीडियो से फैंस का दिल जीत लेती हैं. लेकिन, इस बार अपने नए शो के प्रमोशन के बीच तमन्ना ने ब्लैक ड्रेस में ऐसा कहर ढाया है, जिसे देख फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं. तमन्ना ने एक इवेंट के लिए ब्लैक कलर की कटस्लीव ड्रेस पहनी थी. एक्ट्रेस की इस ड्रेस में इतनी जगह से कट लगा था कि तमन्ना का हुस्न जगह-जगह से छलक रहा था.  

View this post on Instagram

A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks)

तमन्ना की ड्रेस स्क्वायर नेकलाइन वाली थी. वहीं, इसके निचले हिस्से में थाई स्लिट्स और लंबे-लंबे फ्रिंज थे जो उनके लुक को स्टाइलिश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे. साथ ही एक्ट्रेस ने सटल लेकिन, ग्लॉसी मेकअप कैरी किया था और बालों को बीच से पार्टिशन कर वेवी लुक में ओपन छोड़ा था. 

तमन्ना भाटिया की फोटोज एक बार देख नहीं भरेगा मन

तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia Movies) ने अपने लेटेस्ट लुक की एक नहीं, बल्कि कई तस्वीरें  शेयर की हैं. जिनमें कभी वह कटस्लीव ड्रेस का स्टेप कंधे से सरकाकर कैमरा के लिए पोज दे रही हैं. तो वहीं, कभी वह अपनी बैक दिखाकर फैंस की धड़कनें बढ़ा रही हैं. तमन्ना का लेटेस्ट लुक इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें, यह खबर लिखे जाने तक तमन्ना के लेटेस्ट लुक को 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कई लोग कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं.

तमन्ना भाटिया की फिल्में और वेब सीरीज

तमन्ना भाटिया ने अपने करियर में कई साउथ और बॉलीवुड फिल्में की हैं. एक्ट्रेस ने साल 2005 में हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से डेब्यू किया था. इसके बाद वह श्री, कलासला, रेडी, अवारा,सुरा, रेबेल, मेरा टारगेट, हिम्मतवाला, हमशक्ल्स, बाहुबली, खेल किस्मत का, स्केच, केजीएफ, एक्शन, खामोशी, देवी 2, बबली बाउंसर प्लान ए प्लान बी, लस्ट स्टोरीज 2, जेलर, बाक, वेदा, सिकंदर का मुकद्दर, ओडेला 2 जैसी कई फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस  नवंबर स्टोरी, आखिरी सच, जी करदा और 11th ऑवर जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. 

Tags: Tamannaah Bhatia
