Tamannaah Bhatia Pichika Saree: बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश लुक को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. इस बार उनका एक खास अंदाज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु की फोटो बुक ‘डिसअपीयरिंग फेसेस’ पर हुई चर्चा में एक्ट्रेस फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज के साथ शामिल हुईं. इस मौके पर उन्होंने बेहद खूबसूरत फ्लोरल साड़ी पहनी, जिसकी कीमत 65 हजार रुपये बताई जा रही है. हालांकि, इस कार्यक्रम में सिर्फ उनका फैशन ही चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि सद्गुरु के साथ उम्र और समय को लेकर हुई बातचीत ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

65,500 रुपये की साड़ी में तमन्ना का शानदार लुक

मुंबई के फेयरमोंट होटल में हुए इवेंट के लिए, तमन्ना ने पिचिका ब्रांड की फ्लोरल साड़ी चुनी. ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, साड़ी की कीमत 65,500 रुपये है. डल गुलाबी रंग की इस साड़ी में लिली और पारिजात के फूलों के हाथ से प्रिंटेड डिज़ाइन हैं. इटैलियन प्योर सिल्क ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनी इस साड़ी में मोतियों का बारीक काम है. गोल्ड गोटा डिटेलिंग इस साड़ी को एक खास टच देती है. तमन्ना ने इसे कोटा सिल्क साइड दुपट्टे के साथ पहना, जिस पर फ्लोरल प्रिंट और गोल्ड डिटेलिंग थी.

ज्वेलरी से लेकर मेकअप तक, हर चीज़ पर खास ध्यान दिया गया

तमन्ना ने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए अपने ही ब्रांड, तमन्ना फाइन ज्वैलरी का नेकलेस, इयररिंग्स और गोल्ड चूड़ियां पहनी थीं. उनका मेकअप भी साड़ी के रंग से मैच कर रहा था. उन्होंने पिंक ब्लश, सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक, आईलाइनर और मस्कारा के साथ हल्का मेकअप किया था. माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर रही थी. एक्ट्रेस ने इवेंट की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए. उन्होंने लिखा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इवेंट खत्म होने के बाद भी आपके ख्यालों में रहती हैं.

तमन्ना ने सद्गुरु से उम्र और समय के बारे में पूछा

इवेंट के दौरान, तमन्ना ने सद्गुरु से एक दिलचस्प सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि लोग समय बीतने या उम्र बढ़ने को ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा मानने से क्यों बचते हैं. इस पर, सद्गुरु ने कहा कि भारत में, महिलाएं और पुरुष उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को आसानी से मान लेते थे. उनके अनुसार, अब पश्चिमी सोच ने समाज को प्रभावित किया है, जहां जवानी और हार्मोनल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है.

सद्गुरु ने यह भी कहा कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी के सिर्फ़ एक पहलू को ही सब कुछ मान ले, तो उसकी ज़िंदगी बैलेंस्ड नहीं रहेगी. इस तरह, तमन्ना का खूबसूरत स्टाइल और उम्र को लेकर बातचीत, दोनों ही प्रोग्राम में चर्चा में रहे.