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Tamannaah Bhatia Home Tour: जकूजी वाली बालकनी और ग्लैमर टच, ऐसा है तमन्ना भाटिया का सपनों का महल, हर कोना है आलीशान

Tamannaah Bhatia Home Tour: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सिर्फ खुद ग्लैमरस नहीं बल्कि उनका घर भी ग्लैमर से भरा हुआ है. हाल ही फरान खान ने उनका होम टूर किया, तो आइए देखते हैं कैसा है एक्ट्रेस का महल जैसा घर.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 1:01:52 PM IST

Tamannaah Bhatia Home Tour: जकूजी वाली बालकनी और ग्लैमर टच, ऐसा है तमन्ना भाटिया का सपनों का महल, हर कोना है आलीशान


Tamannaah Bhatia Home Tour: बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. फिल्मों में उनका ग्लैमर जितना लोगों को आकर्षित करता है, उतना ही खास उनका मुंबई स्थित घर भी है. हाल ही में कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ तमन्ना के लोखंडवाला घर पहुंचीं, जहां घर का हर कोना उनकी नजरों में बस गया.

 बाहर से सिंपल, अंदर से बेहद शानदार

पहली नजर में तमन्ना का घर बहुत सिंपल दिखाई देता है. ग्रे रंग का सिंपल एंट्री डोर किसी आम अपार्टमेंट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा जाए, नजारा पूरी तरह बदल जाता है. घर की खूबसूरत लाइटिंग, हल्के बेज रंग की दीवारें, आइवरी टोन की डिटेलिंग और सॉफ्ट पिंक डाइनिंग टेबल इसे बहुत एलिगेंट लुक देती हैं. फराह खान ने तो यहां तक कह दिया कि ये पूरे इलाके के सबसे खूबसूरत घरों में से एक है.

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बड़ा एक्वेरियम बढ़ाता है घर की खूबसूरती

घर के इंटीरियर में ब्लैक एंड व्हाइट थीम का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन बीच-बीच में रखे गए रंगीन डेकोर एलिमेंट्स पूरे माहौल को जीवंत बना देते हैं. इन्हीं में से एक है घर में रखा बड़ा और खूबसूरत एक्वेरियम, जो पूरे स्पेस को खास बनाता है.

एक्वेरियम को देखकर फराह खान ने मजाक में पूछा कि क्या इसका संबंध फेंग शुई से है.इस पर तमन्ना ने बताया कि उन्होंने भी सुना है कि इसका कुछ शुभ महत्व होता है और ये अच्छे भाग्य से जुड़ा माना जाता है, हालांकि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है.फराह ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया कि जो भी वजह हो, ये उनके लिए काफी अच्छा काम करता नजर आ रहा है

रैप-अराउंड बालकनी और जकूजी ने खींचा सबका ध्यान

घर का सबसे शानदार हिस्सा उसकी रैप-अराउंड बालकनी है. ये बालकनी पूरे घर के चारों ओर फैली हुई है और खुला व खूबसूरत आउटडोर स्पेस देती है. यहां रखा बड़ा जकूजी फराह खान की नजरों से नहीं बच पाया.

जब फराह ने पूछा कि इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो तमन्ना ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे सिर्फ तीन बार ही इस्तेमाल किया है. इस पर फराह ने मजाक करते हुए कहा कि कहीं पूरा परिवार एक साथ इसमें बैठकर एंजॉय तो नहीं करता. तमन्ना ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि उनके अलावा कोई उसमें फिट ही नहीं हो पाता.

 हर कोने में झलकता है खास डिजाइन

तमन्ना के घर का इंटीरियर सादगी और लग्जरी का बेहतरीन मिश्रण है. लिविंग एरिया में रखा सफेद रंग का आरामदायक सोफा और उस पर सजे गहरे रंगों के कुशन पूरे स्पेस को शानदार बनाते हैं. एंट्री फोयर में लकड़ी की फिनिशिंग, ऑलिव-ग्रीन एक्सेंट वॉल और घर के अलग-अलग हिस्सों में लगे इनडोर प्लांट्स नेचुरल ताजगी का एहसास कराते हैं. दिलचस्प बात ये है कि पूरे घर में सिर्फ एक ही पेंटिंग लगी है, जिसे तमन्ना अपनी कला  की सबसे खास चीज मानती हैं.

Tags: entertainment newsFarah KhanTamannaah BhatiaTamannaah Bhatia Home Tour
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