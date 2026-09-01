दूधिया बदन न कहकर अगर कहते Milky Body! तो क्या ट्रोल नहीं होते अन्नू कपूर; Tamannaah Bhatia टिप्पणी पर दी सफाई

Tamannaah Bhatia Dudhiya Badan Controversy: तमन्ना भाटिया एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके आइटम सांग्स लोग रिपीट कर सुनते हैं. वहीं इन गानों में तमन्ना का बेहतरीन ड्रेस-अप लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है. वहीं बॉलीवुड के अनुभवी एक्टर अन्नू कपूर ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के बारे में एक ऐसा कमेंट दिया जिसके बाद वो विवादों में घिर गए. बता दें कि हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान तमन्ना के लिए “दूधिया बदन” (milky body) शब्द का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें ट्रोलिंग का शिकार झेलना पड़ा था. बता दें कि इस बयान के लिए बुरी तरह ट्रोल होने के बाद, एक्टर ने अब सफाई दी है.

अन्नू कपूर ने कही थी ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में अन्नू कपूर से तमन्ना भाटिया के बारे में उनकी राय पूछी गई. एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए उन्होंने ‘दूधिया बदन’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे सोशल मीडिया यूज़र्स ने गलत और अपमानजनक माना. यह टिप्पणी वायरल होने के बाद, लोगों ने एक्टर की आलोचना की और उनके शब्दों के चयन पर सवाल उठाए.

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ऐसी पेश की एक्टर ने सफाई

वहीं इस विवाद पर अपनी सफाई पेश करते हुए इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने तर्क दिया कि अगर यही बात अंग्रेज़ी में “milky body” कहकर कही जाती, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि लोगों को हिंदी शब्दों से दिक्कत है, जबकि वो अंग्रेज़ी में ऐसे ही शब्दों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं. इसे ‘मानसिक गुलामी’ की निशानी बताते हुए उन्होंने कहा कि देश को भले ही राजनीतिक आज़ादी मिल गई हो, लेकिन लोगों की सोच अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है.

इतना ही नहीं, अपनी सफाई में अन्नू कपूर ने ज़ोर देकर कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था. उन्होंने कहा कि अगर उनकी टिप्पणी से एक्ट्रेस को बुरा लगा है, तो वह उनसे पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने तमन्ना भाटिया के लिए ‘सदा सौभाग्यवती भव’ (हमेशा वैवाहिक सुख का आशीर्वाद बना रहे) की कामना की. जब उन्हें याद दिलाया गया कि एक्ट्रेस अभी अविवाहित हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब बस इतना था कि वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहें. एक्टर ने कहा कि किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल किए गए हिंदी शब्दों का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.

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