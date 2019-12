बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. महेश बाबू और रश्मिका मंदाना स्टारर सरिलरु नीकेवरु 2020 का मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म रिलीज से पहले नए साल का एक गाना रिलीज किया है दांग दांग जिसमें तमन्ना भाटिया डांस करती नजर आ रही हैं. इस गाने में तमन्ना बेहद ही हॉट लग रही हैं. गाना सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. फैन्स इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं. नक्श अजीज, लविता लोबो द्वारा गाने को गाया है. न्यू ईयर के मौके पर इस गाने को रिलीज किया है और नए साल में पार्टी नंबर आपको भी बहुत पसंद आएगा.

अबतक इस गाने पर कई लाख व्यूज आ चुके हैं. फैन्स तमन्ना की खूब तारीफ कर रहे हैं. महेश बाबू ने इस गाने को ट्विटर पर भी शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जैसा कि मेरे निर्देशक ने सही कहा है कि यह एक आइटम गीत नहीं है. हमेशा कि तरह ये भा कमाल है. इस गाने को इन्जॉय करें. ट्विटर पर प्रशंसकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और ऐसा लग रहा है, यह इस नए साल के लिए एक आदर्श पार्टी नंबर होने जा रहा है.

फिल्म 11 जनवरी 2020 को रिलीज होगी. फिल्म मकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले नए साल के लिए गाना रिलीज कर दिया है. वहीं 5 जनवरी को फिल्म की स्क्रनिंग होगी साउथ के दिग्गज कलाकार इवेंट में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैन्स भी बहुत एक्साइटेड है. इस फिल्म के लिए आपको 11 जनवरी का इंतजार करना होगा.

As my director rightly said it is NOT an item song. It's a party song! Here's #DaangDaang Promo!!! Enjoy!!! @ThisisDSP Amazing as usual 👌@AnilRavipudi @AnilSunkara1 @RathnaveluDop @ramjowrites@tamannaahspeakshttps://t.co/qpqdluN8VI

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 28, 2019