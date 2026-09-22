तलाकशुदा एक्ट्रेस रश्मि देसाई संग किया इश्क, बिग बॉस में तो पार की थी रोमांस की सारी हदें; सलमान से भी लिया पंगा! जानिए कौन है वो

टीवी एक्टर अरहान खान का नाम एक समय रश्मि देसाई के साथ जुड़ा था. वह ‘बिग बॉस 13’ का हिस्सा भी बने. इस शो के दौरान अरहान और रश्मि देसाई के बीच ज्यादा नजदीकियां बढ़ गईं. लेकिन शो में अरहान का सफर विवादों के बीच खत्म हुआ. बिग बॉस के शो होस्ट सलमान खान ने उन्हें फटकार भी लगाई थी, जिससे उनकी खूब बेइज्जती हुई थी. आइए जानत हैं उस एक्टर के बारे में.

कौन है वो एक्टर?

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो हैं अरहान खान, जो टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम है. एक समय उनका नाम टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ जुड़ा था. दोनों ‘बिग बॉस 13’ का हिस्सा बने और इस दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ीं. अरहान ने तो रश्मि देसाई से यहां तक कह दिया था कि वह सिंगल हैं.

सलमान ने लगाई थी क्लास

जब अरहान खान का झूठ और रश्मि देसाई का दिल जीतने के लिए मन बढ़ता गया. तो सलमान ने बिग बॉस 13 के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में खुलासा किया था कि अरहान पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी है, जिसकी जानकारी रश्मि को पूरी तरह नहीं थी. इस खुलासे के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. और खूब हंगामा मच गया था. शो से बाहर आने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए. अरहान का दावा था कि रश्मि उनकी पहली शादी और बच्चे के बारे में जानती थीं, जबकि रश्मि ने इन बातों से इनकार किया.

अरहान खान ने किया खुलासा

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में अरहान खान ने इस पूरे मामले पर बात की. उन्होंने कहा कि सलमान खान तक सिर्फ उनकी कहानी का एक पक्ष पहुंचा था और उनका पक्ष अब तक सामने नहीं आया. अरहान ने यह भी कहा कि निजी बातों पर नेशनल टीवी पर चर्चा करना उन्हें सही नहीं लगा और वह दौर उनके लिए काफी मुश्किल था.

फैमिली पर पड़ा था बुरा असर

अरहान खान ने बताया कि बिग बॉस के दौरान हुए विवाद का उनकी फैमिली पर बुरा असर पड़ा था. उन्होंने कहा कि टीवी पर कई बातें गलत तरीके से पेश की गईं. अरहान के मुताबिक, इस तनाव का उनकी मां की सेहत पर भी गंभीर असर हुआ और वह कई दिनों तक ICU में रहीं. उन्होंने यह भी कहा कि उन पर घर में लड़कियों को लाने जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं था. इसके बाद उन्हें काम मिलने में भी मुश्किल हुई, जिस कारण अहान ने मुंबई छोड़ दिया था.

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