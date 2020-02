बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. करण जौहर की फिल्म तख्त काफी दिनों से चर्चा में है. इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का निर्माण भारी बजट के साथ हो रहा है. इसके साथ ही फिल्म जाने माने कई कलाकार एक साथ नजर आएंगे. फिल्म स्टार कास्ट की लंबी लिस्ट को लेकर भी सुर्खियों में थी. लेकिन आज तख्त का पहला टीजर सामने आया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि फिल्म भी पर्दे पर धमाल मचाने वाली है.

आज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तख्त के पहले टीजर के वीडियो को शेयर किया है. 30 सेकेंड का ये टीजर काफी दमदार है. फिल्म के नाम की ही तरह टीजर में एक शाही राजसिंहासन नजर आता है. बैकग्राउंड में विक्की कौशल और रणवीर सिंह की आवाज सुनाई देती है. विक्की कौशल कहते हैं- मुगल शहजादों के लिए तख्त का रास्ता अपनों के ताबूत से होकर जाता था. इसके बाद रणबीर सिंह कहते हैं- अगर ये रास्ता मोहब्बत से होकर जाता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता.

टीजर के आखिर में तख्त के रिलीज डेट की जानकारी भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म अगले साल 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. टीजर के साथ ही तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए फिल्म के शूटिंग की भी जानकारी दी है. तरण के अनुसार तख्त की शूटिंग मार्च 2020 से शुरू होगी.

#RanveerSingh, #KareenaKapoorKhan, #AliaBhatt, #VickyKaushal, #BhumiPednekar, #JanhviKapoor and #AnilKapoor… #Takht to release on 24 Dec 2021 #Christmas2021… Directed by #KaranJohar… Produced by Hiroo Yash Johar, Karan Johar and Apoorva Mehta. pic.twitter.com/lfDXjVWIm5

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 1, 2020