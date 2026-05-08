कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने की ‘धुरंधर’ की तारीफ, एक्स पर मुस्लिम यूजर से हुई तीखी बहस, कहा, ‘पाकिस्तान की नागरिकता…’

हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा रणवीर सिंह की फिल्म ‘ धुरंधर पार्ट 1’ की प्रशंसा करने और उसे “प्रचार” बताने पर की गई आलोचना का तीखा जवाब दिया.

यूजर द्वारा फिल्म की प्रशंसा पर आपत्ति जताने के बाद दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई. यह झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शमा ने उसे भारत छोड़ने तक के लिए कह दिया.

क्या है पूरा मामला

यह तीखी बहस कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के हालिया पोस्ट से शुरू हुई. उन्होंने हाल ही में फिल्म का पहला भाग देखा था और सोशल मीडिया पर इसके “उत्कृष्ट” निर्देशन की प्रशंसा की थी, जिसके बाद एक अन्य यूजर ने आरोप लगाया कि इसमें मुसलमानों को “बुरे नजरिए” से दिखाया गया है. आलोचना का जवाब देते हुए मोहम्मद ने कहा कि फिल्म में “मुसलमानों को नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों को गलत तरीके से दिखाया गया है.” उन्होंने फिल्म को दुष्प्रचार बताने वाले आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और उपयोगकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने मुसलमानों को पाकिस्तानियों से भ्रमित किया है.

शोएब अली मोहम्मद नाम के एक एक्स यूजर ने, जो आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएट हैं, मोहम्मद की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, “आप यह कैसे पोस्ट कर सकती हैं? इस प्रोपेगेंडा फिल्म में मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया है. आप पर शर्म आती है.” मोहम्मद ने जवाब दिया, “इसमें मुसलमानों को नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों को गलत तरीके से दिखाया गया है! दोनों को लेकर भ्रमित होने पर आपको शर्म आनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “आप जैसे लोग भारत में मुसलमानों की छवि खराब करते हैं.” जैसे-जैसे बहस बढ़ती गई, शमा मोहम्मद ने आगे लिखा, “आप भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.”

‘धुरंधर’ फिल्म की आलोचना

एक ओर जहां ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं इस फिल्म के दोनों भाग की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है. धुरंधर फिल्म को कुछ आलोचकों और टिप्पणीकारों द्वारा “प्रचार” फिल्म करार दिए जाने का आरोप लगाया गया है. सार्वजनिक रूप से इस शब्द का प्रयोग करने वालों में यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल हैं , जिन्होंने तर्क दिया कि इसकी कहानी में काल्पनिक विषयों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों के साथ मिलाया गया है और तथ्य और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है.