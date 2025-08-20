Home > मनोरंजन > Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah:टीवी का सबसे हिट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 17 सालों से लगातार दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। इस शो ने हर घर में अपनी अलग पहचान बनाई है और गोकुलधाम सोसाइटी के किरदार दर्शकों के लिए परिवार जैसे बन गए हैं। अब मेकर्स एक बार फिर दर्शकों के लिए नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में गोकुलधाम सोसाइटी में एक नए परिवार की एंट्री होने वाली है, जिसकी झलक ने ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इस परिवार में टीवी की मशहूर अभिनेत्री धरती भट्ट भी नजर आने वाली हैं।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 20, 2025 13:13:47 IST

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। इस शो में मेकर्स समय-समय पर इसमें नए किरदार और कहानियां को जोड़ते रहते हैं, जिससे दर्शक हमेशा जुड़े रहते हैं। आने वाले एपिसोड्स में गोकुलधाम सोसाइटी में एक नए परिवार की एंट्री होने वाली है। यह परिवार राजस्थानी अंदाज में एंट्री करेगा, जहां सदस्य रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे-धजे होंगे और सजावट किए हुए ऊंटों पर सवार होकर आएंगे। नया परिवार आते ही गोकुलधाम में नई हलचल पैदा करेगा और दर्शकों के लिए हंसी-ठिठोली के कई मौके तैयार करेगा। मेकर्स की यही कोशिश रहती है कि इतने सालों बाद भी शो आकर्षण से भरपूर बना रहे।

धरती भट्ट का नया और खास किरदार

इस बार शो की सबसे बड़ी खासियत है पॉपुलर अभिनेत्री धरती भट्ट की एंट्री। धरती को पहले भी “वो तो है अलबेला” और “क्या हाल मिस्टर पांचाल” जैसे टीवी शो में देखा जा चुका है और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया है। इस शो में वे नए परिवार की मुखिया के रूप में दिखाई देंगी। शो में उन्हें एक जिम्मेदार गृहणी के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी दिखाया जाएगा। यह डबल शेड दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। महिला मंडल में उनकी एंट्री से भी शो की रौनक और बढ़ जाएगी। दया भाभी, बबीता जी, माधवी और अंजलि के साथ उनका तालमेल और मजेदार सीक्वेंस दर्शकों को खूब एंटरटेन करेंगे।

दर्शकों की उम्मीदें

2008 से शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक 3700 से ज्यादा एपिसोड पूरे कर चुका है। इतने लंबे समय तक दर्शकों को अपनें आप में जोड़े रखना एक बड़ी उपलब्धि है। शो के किरदार गोकुलधाम सोसाइटी के परिवार की तरह दर्शकों के दिलों में बस गए हैं। अब जब धरती भट्ट और उनके साथ तीन और नए सदस्य जुड़ने जा रहे हैं, तो दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यह नया परिवार किस तरह की कहानी लेकर आएगा और किस तरह पुराने सदस्यों के साथ तालमेल बिठाएगा। शो हमेशा अपनी ताजगी और नई कहानियों के लिए जाना जाता है, ऐसे में धरती भट्ट की एंट्री एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।

Tags: Dharti BhattDharti Bhatt entry in tmkocDharti Bhatt in Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahWho is Dharti Bhatt
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?