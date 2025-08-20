Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: गोकुलधाम में नए परिवार की एंट्री, धरती भट्ट निभाएंगी खास किरदार

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। इस शो में मेकर्स समय-समय पर इसमें नए किरदार और कहानियां को जोड़ते रहते हैं, जिससे दर्शक हमेशा जुड़े रहते हैं। आने वाले एपिसोड्स में गोकुलधाम सोसाइटी में एक नए परिवार की एंट्री होने वाली है। यह परिवार राजस्थानी अंदाज में एंट्री करेगा, जहां सदस्य रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे-धजे होंगे और सजावट किए हुए ऊंटों पर सवार होकर आएंगे। नया परिवार आते ही गोकुलधाम में नई हलचल पैदा करेगा और दर्शकों के लिए हंसी-ठिठोली के कई मौके तैयार करेगा। मेकर्स की यही कोशिश रहती है कि इतने सालों बाद भी शो आकर्षण से भरपूर बना रहे।

धरती भट्ट का नया और खास किरदार

इस बार शो की सबसे बड़ी खासियत है पॉपुलर अभिनेत्री धरती भट्ट की एंट्री। धरती को पहले भी “वो तो है अलबेला” और “क्या हाल मिस्टर पांचाल” जैसे टीवी शो में देखा जा चुका है और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया है। इस शो में वे नए परिवार की मुखिया के रूप में दिखाई देंगी। शो में उन्हें एक जिम्मेदार गृहणी के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी दिखाया जाएगा। यह डबल शेड दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। महिला मंडल में उनकी एंट्री से भी शो की रौनक और बढ़ जाएगी। दया भाभी, बबीता जी, माधवी और अंजलि के साथ उनका तालमेल और मजेदार सीक्वेंस दर्शकों को खूब एंटरटेन करेंगे।

दर्शकों की उम्मीदें

2008 से शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक 3700 से ज्यादा एपिसोड पूरे कर चुका है। इतने लंबे समय तक दर्शकों को अपनें आप में जोड़े रखना एक बड़ी उपलब्धि है। शो के किरदार गोकुलधाम सोसाइटी के परिवार की तरह दर्शकों के दिलों में बस गए हैं। अब जब धरती भट्ट और उनके साथ तीन और नए सदस्य जुड़ने जा रहे हैं, तो दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यह नया परिवार किस तरह की कहानी लेकर आएगा और किस तरह पुराने सदस्यों के साथ तालमेल बिठाएगा। शो हमेशा अपनी ताजगी और नई कहानियों के लिए जाना जाता है, ऐसे में धरती भट्ट की एंट्री एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।