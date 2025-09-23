प्रोड्यूसर बोला, सेक्सी लग रही हो-किस कर लूं; एक्ट्रेस ने गुस्से में आकर उठाया ऐसा कदम

Jennifer Mistry Bansiwal Asit Modi controversy: फिल्मों की तरह टेलीविजन सीरियलों में भी शूटिंग करना आसान नहीं होता है. बिना ब्रेक लिए 17-18 घंटे की लगातार शिफ्ट्स, आउटडोर लोकेशंस पर लंबी ट्रेवलिंग के बाद पहुंचना और सेट पर खराब व्यवहार से कई बार टीवी स्टार्स भी परेशान हो जाते हैं. कई एक्टर्स काम न खोने के चक्कर में अपनी जुबान नहीं खोलते तो कुछ अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात करते हैं.

टीवी एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बन्सीवाल (Jennifer Mistry Bansiwal) भी इन्हीं में से एक हैं. उन्होंने 2008 से चले आ रहे टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज सोढ़ी का किरदार निभाया था. इस रोल में जेनिफर को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी लेकिन 2023 में उन्होंने ये शो छोड़ दिया था. शो छोड़ने के बाद जेनिफ़र ने मेकर्स और प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई आरोप लगाए थे.

असित मोदी बोले-सेक्सी लग रही हो

जेनिफर ने काम के बदले पैसे देरी से दिए जाने और अपने साथ असित मोदी के खराब व्यवहार को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि असित मोदी उनपर डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे. जेनिफ़र से कहा था कि असित ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था. जेनिफ़र ने एक किस्सा बताते हुए कहा था कि जब 2018 में शो के ऑपरेशन हेड उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे तो इसकी शिकायत वो असित मोदी से करने गईं लेकिन वहां असित ने उन्हें देखकर कहा-सेक्सी लग रही हो.

प्रोड्यूसर ने कहा-मन करता है किस कर लूँ

जेनिफर ने असित मोदी के बारे में कहा कि 2022 में भी उन्होंने उनके साथ वर्बल हैरेसमेंट किया था. वो फोन करके मुझे कहते थे-तुम यहां होती तो मैं तुम्हें गले लगाता, तुम क्या कर रही हो, तुमको मेरी परवाह ही नहीं है. जेनिफर ने दावा किया कि 2019 में सिंगापुर में आउटडोर शूटिंग के दौरान भी असित ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की थी और उन्हें रूम में आकर विस्की पीने का ऑफर दिया था. उन्होंने कहा था-तुम अकेले रूम में क्या करती हो, आओ विस्की पीते हैं, तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी हैं, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पकड़कर किस कर लूँ. जेनिफर ने कहा कि ये सब बातें सुनकर उनका दिमाग सन्न रह गया था. उन्होंने शो में अपनी को-स्टार मुनमुन दत्ता को ये बात बताई थी जिसके बाद मुनमुन ने असित मोदी को समझाया भी था कि वो ऐसा न करें.