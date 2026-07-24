Home > मनोरंजन > तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वापसी? के मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज; जानें कहां देखें नया शो

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वापसी? के मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज; जानें कहां देखें नया शो

Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma: दरअसल, मेकर्स ने अब TMKOC का 3D एनिमेटेड वर्जन लॉन्च किया है. इस शो का नाम "तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड सीरीज" रखा गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2026 6:48:46 PM IST

तारक मेहता का उल्टा चश्मा
तारक मेहता का उल्टा चश्मा


Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma: सिटकॉम टीवी शो “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” 2008 से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. लोग जेठालाल, आत्माराम भिड़े, टप्पू और बबीता जी जैसे किरदारों को बहुत पसंद करते हैं. दया भाभी का किरदार कुछ सालों से शो से गायब है. लोग उन्हें बहुत याद करते हैं और मेकर्स से उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि यह इच्छा कब पूरी होगी, लेकिन TMKOC के मेकर्स एक नया शो लेकर आए हैं जिसमें दया भाभी का किरदार ज़रूर होगा.

दरअसल, मेकर्स ने अब TMKOC का 3D एनिमेटेड वर्जन लॉन्च किया है. इस शो का नाम “तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D एनिमेटेड सीरीज” रखा गया है. दया भाभी, जेठालाल और टप्पू के साथ ओरिजिनल शो के सभी किरदार इस 3D एनिमेटेड सीरीज का हिस्सा हैं. मेकर्स ने शो का एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें शो का नाम और एनिमेटेड किरदार दिखाए गए हैं. पोस्टर पर लिखा है: “नया शो”

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 कहां देख सकता हैं शो?

सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “इंतज़ार खत्म हुआ. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3D सीरीज़’ सीज़न 1 अब हमारे हिंदी और मराठी राइम्स YouTube चैनल पर लाइव है. गोकुलधाम का वही मज़ेदार और फ़ैमिली एंटरटेनमेंट, अब एक नए 3D स्टाइल में. इसे अभी अपने परिवार के साथ देखें और इस नए सफ़र का हिस्सा बनें.” मेकर्स शो को YouTube पर फ़्री में लाए हैं. आप इस 3D एनिमेटेड सीरीज़ को TMKOC के राइम्स YouTube चैनल पर देख सकते हैं.

TMKOC ने पूरे किए 18 साल

हालांकि, शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वजह है इसकी 18वीं एनिवर्सरी. शो का पहला एपिसोड 28 जुलाई, 2008 को एयर हुआ था. इस 28 जुलाई को शो को शुरू हुए 18 साल हो जाएंगे. अब तक इस शो के 4700 से ज़्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं.

Tags: Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma
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