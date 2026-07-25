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‘तुम ऊपर आओ, दोस्तों को नीचे छोड़ो…’ जब ‘तारक मेहता’ की एक्ट्रेस से फिल्ममेकर ने की गंदी डिमांड, होटल के कमरे में अकेले…!

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे करियर के शुरुआती दिनों में वो कास्टिंग काउच का शिकार होने वाली थीं. एक फिल्ममेकर ने उन्हें होटल के रूम में अकेले आने को कहा था.

By: Kajal Jain | Published: July 25, 2026 12:04:37 PM IST

'तुम ऊपर आओ, दोस्तों को नीचे छोड़ो...' जब 'तारक मेहता' की एक्ट्रेस से फिल्ममेकर ने की गंदी डिमांड, होटल के कमरे में अकेले...!
'तुम ऊपर आओ, दोस्तों को नीचे छोड़ो...' जब 'तारक मेहता' की एक्ट्रेस से फिल्ममेकर ने की गंदी डिमांड, होटल के कमरे में अकेले...!


पॉपुलर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’, ‘शरारत’ और ‘ये मेरी लाइफ है’ जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स में अपनी दमदार एक्टिंग से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सिंपल कौल (Simple Kaul) ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने अपने ताजा इंटरव्यू में करियर के शुरुआती दिनों को याद करते बताया कि किस तरह उस कास्टिंग काउच या अनकंफर्टेबल सिचुएशन का डटकर मुकाबला किया था. कैसे उन्होंने अपनी लिमिट्स बनाई और हमेशा उनको मेंटेन किया. एक्ट्रेस ने विशेष रूप से उस सिचुएशन का जिक्र किया, जब उन्हें देर शाम एक होटल में बुलाया गया था.

होटल के कमरे में फिल्ममेकर ने अकेले बुलाया

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस सिंपल कौल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के स्ट्रगल्स को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्हें भी अपने करियर की शुरुआत में असहज करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने एक पुराने वाकये शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक फिल्ममेकर ने उन्हें देर शाम होटल में मिलने के लिए बुलाया था. उस शख्स ने कहा था कि ‘मैं इस होटल में रुका हुआ हूं, रात करीब 8:30 या 9 बजे आ जाओ.’ इस पर जब एक्ट्रेस ने साफ कह दिया कि वह अपने दोस्तों के साथ आएंगी तो उस शख्स की नीयत सामने आने लगी. उस फिल्ममेकर ने अजीब सी शर्त रखते हुए कहा कि ‘तुम्हारे दोस्त नीचे बैठ सकते हैं, तुम अकेले ऊपर कमरे में आ जाओ.’

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हमेशा अपनी बनाई शर्तों को माना

सिंपल कौल बताती है कि वो उन कलाकारों में से थीं जो अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था. उन्होंने फिल्ममेकर को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ‘नहीं, मैं होटल के कमरे में ऊपर नहीं आऊंगी. अगर मिलना है, तो नीचे लॉबी में मिलिए.’ सिंपल ने आगे बताया कि उन्होंने हमेशा अपनी बाउंड्रीज फिक्स रखीं. उन्होंने उस शख्स से साफ कह दिया था कि ‘आप चाहे जो भी हों, लेकिन मैं इसी तरह मिलूंगी. अगर मुझे ऊपर आना भी पड़ा, तो मैं अपनी टीम के साथ आऊंगी.’ एक्ट्रेस ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि उनके अंदर कभी भी किसी रोल को पाने के लिए वो बेताबी या मजबूरी नहीं थी कि वह अपनी इज्जत या उसूलों से समझौता कर लें. उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सफलता हासिल करने का सिर्फ यही एक गलत रास्ता है.

न्यू कमर्स को दी बड़ी सलाह

अपना एक्सपीरिएंस शेयर करने के साथ-साथ सिंपल ने आज की नई जनरेशन और इंडस्ट्री में आने वाले न्यू कमर्स को भी एक बेहद जरूरी सीख दी. उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा अपने मन (Instincts) की आवाज सुननी चाहिए.  ‘जिस पल आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या कुछ गलत है तो तुरंत वहां से रास्ता बदल लीजिए. आप खुद को किसी भी गलत सिचुएशन में जबरदस्ती क्यों डालेंगे?’ उन्होंने एडवाइज दी कि सक्सेस के लिए अपने मोरल वैल्यूज से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है. बस लगातार ऑडिशन देते रहें, सही और सच्चे लोगों से मिलें और अपने एक्टिंग क्राफ्ट पर वर्क करते रहें.

कौन हैं सिपल कौल?

आज के समय में जहां सिंपल कौल टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने शरारत, ये मेरी लाइफ है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे सीरियल में अपने रोल से पहचान हासिल की. एक्टिंग के साथ-साथ ​​उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कदम रखा है और मुंबई और बैंगलोर में उनके कई रेस्टोरेंट्स और कैफे आउटलेट हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘जहर कैसे दें, लाश कैसे जलाएं, खून के निशान कैसे मिटाएं?’ AI से पूछकर रची हत्या की साजिश, उजाड़ दिया गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार!

Tags: actress simple kaulbollywood newsentertainment news
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