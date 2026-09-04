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फिल्मों में महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? तापसी पन्नू ने मेकर्स की सोच पर उठाया सवाल, बोलीं- दर्शकों को दोष देते हैं

Taapsee Pannu: फिल्मों में महिलाओं को चित्रण को लेकर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने निर्मताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इसमें गलती मेकर्स की होती है और वो दर्शकों पर अपना दोष मढ़ देते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 4, 2026 5:36:45 PM IST

तापसी पन्नू ने फिल्मों में महिलाओं के वस्तुकरण करने पर दी प्रतिक्रिया
तापसी पन्नू ने फिल्मों में महिलाओं के वस्तुकरण करने पर दी प्रतिक्रिया


हाल ही में रिलीज हुई ‘पेड्डी’ और ‘टॉक्सिक’ में महिलाओं के चित्रण को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है. इस बीच, अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अक्सर ऐसे चित्रणों के लिए दर्शकों को जिम्मेदार ठहराती है. हालांकि, उन्होंने कहा कि मेकईस भ्रम में रहते हैं.

तापसी पन्नू ने क्या कहा?

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने जूम के साथ बातचीत के दौरान इन मुद्दों पर बात की. एक्ट्रेस ने ‘पेड्डी’ जैसी फिल्मों में महिलाओं के चित्रण पर कहा कि सोशल मीडिया की बहस का वास्तविक दुनिया पर हमेशा असर नहीं होता. उनके मुताबिक, जन-केंद्रित फिल्में सोशल मीडिया के प्रभाव से काफी हद तक अलग रहती हैं. अभिनेत्री ने बोला, ‘आप चाहे जितना शोर मचाएं, सोशल मीडिया पर आपको शायद उतने ही प्रोफाइल मिल जाएंगे जो उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे होंगे. उसे ज़ूम कर रहे होंगे, अलग-अलग तरह के वीडियो और तस्वीरों में अजीब-अजीब एंगल का इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसे वायरल कर रहे होंगे. इसलिए, सोशल मीडिया पर इसके लिए भी दर्शक मौजूद हैं.’

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उन्हें लगता है जनता मांग रही है..

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह मांग और आपूर्ति का खेल है। लोग सोचते हैं कि अगर जनता मांग रही है तो हमें देना चाहिए, वरना हम पैसे कैसे कमाएंगे. इसलिए कला और शिल्प दोनों पीछे रह जाते हैं. कोविड से पहले हमने काफी प्रगति की थी, हम सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के बराबर आ गए थे, लेकिन अब हम फिर से पिछड़ रहे हैं. और सभी फिल्म निर्माता दर्शकों को दोष देंगे, और यहीं पर हम सभी कलाकार वापसी करने में असफल हो जाते हैं. यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम हारेंगे और इसे जीतने में केवल दर्शकों को ही हमारी मदद करनी होगी.’

तापसी पन्नू का वर्कफ्रंट

तापसी पन्नू हाल ही में देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित और निर्मित एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘गांधारी’ में नजर आईं. इस फिल्म में तापसी पन्नू, इश्वक सिंह, छाया कदम, स्वास्तिका मुखर्जी और मीता वशिष्ठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

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Tags: taapsee pannu
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