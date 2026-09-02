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तापसी पन्नू क्यों लेना चाहती हैं एक्टिंग से संन्यास? बताई ऐसी वजह कि मनोरंजन जगत में मचा भूचाल

Taapsee Pannu: हाल ही में अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ऐसा बयान दिया कि मनोरंजन जगत में भूचाल आ गया है. साथ ही उनके फैंस हैरान हो गए. एक्ट्रेस ने बोला कि वह कुछ फिल्में करने से पहले संन्यास लेना पसंद करेंगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 2, 2026 6:37:04 PM IST

तापसी पन्नू
तापसी पन्नू


‘पिंक’, ‘मुल्क’ और ‘थप्पड़’ जैसी महिला प्रधान फिल्मों से पहचान बनाने वाली तापसी पन्नू का कहना है कि वह आजकल बन रही हिंसा और सनसनीखेज सीन्स से भरी फिल्मों में खुद को काम करते हुए नहीं देखना चाहती है. इन फिल्मों में काम करने से पहले वह एक्टिंग से संन्यास लेना पसंद करेंगी. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

तापसी पन्नू ने क्या कहा?

फिल्म ‘गांधारी’ के प्रमोशन के दौरान सुचिन मेहरोत्रा ​​से बातचीत में तापसी पन्नू से 2015 में रिलीज होने वाली फिल्मों के प्रकार में आए भारी बदलाव के बारे में पूछा गया. अभिनेत्री ने स्वीकार किया, ‘क्या वह एक सपनों का दौर था? अगर उस समय सिर्फ इसी तरह की फिल्में बन रही होतीं, तो मुझ जैसी अभिनेत्री का करियर ही नहीं बन पाता. पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उस समय शुरुआत करने की आजादी मिली. कुछ दिन पहले, मैंने घर पर अपने परिवार से बात की और पिछले कुछ महीनों में रिलीज हुई कुछ फिल्मों को देखा. मुझे लगा, ‘क्या अब रिटायर होने का समय तो नहीं आ गया है?’ क्योंकि मैं इस तरह की फिल्में करने के बजाय रिटायर होना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन फिल्मों के भी अपने दर्शक होंगे.’

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फिल्मों के लेकर बोलीं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मुझे अपना काम पसंद है, लेकिन मैं अंधाधुंध इस तरह की फिल्में करने के लिए अपने काम से प्यार नहीं करती और मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक फिल्मोग्राफी होती है. समय बदलेगा, लेकिन फिल्मोग्राफी नहीं बदलेगी. दस साल बाद शैली बदल जाएगी, लेकिन मेरी फिल्में बनी रहेंगी और अगर कोई यह देखे कि मैंने क्या किया है, तो मैं खुद को या अपने से जुड़े किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती. इसलिए मैं शायद समय से ज्यादा अपनी फिल्मोग्राफी को अपने करीब रखूंगी.’

तापसी पन्नू की आगामी फिल्म के बारे में

तापसी पन्नू की आगामी फिल्म का नाम गांधारी. यह फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित और निर्मित यह फिल्म काल्पनिक शहर जॉयपुरा में घटित होती है और इसमें एक नेत्रहीन मां की छिपी हुई सच्चाइयों, बढ़ते खतरे और अप्रत्याशित सहयोगियों के बीच की यात्रा को दर्शाया गया है, जहां आशा को लगातार अंधेरे के खिलाफ डटकर खड़ा रहना पड़ता है.

यह खबर भी पढ़ें: शख्स पहले गया युवती के कमरे में, 15 मिनट में किया कांड फिर कर डाली ऐसी घिनौनी करतूत; जानकर उड़े डॉक्टरों के होश

Tags: taapsee pannu
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