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‘मुस्लिम से शादी करके मोटी-भद्दी हो गई…’, स्वरा भास्कर ने की ऐसी टिप्पणी कि मचा बवाल; बोलीं- मैं इसकी आदी हूं

Swara Bhasker: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हाल ही में खुद के वजन बढ़ने को लेकर ट्रोलिंग होने पर टिप्पणी की. और जोरदार जवाब दिया है. जानिए उन्होंने क्या कहा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: August 12, 2026 4:49:42 PM IST

स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स को दिया शानदार जवाब
स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स को दिया शानदार जवाब


अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने मुस्लिम फहाद अहमद संग शादी की है. इसे लेकर अक्सर उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है और लोगों द्वारा भद्दी-भद्दी प्रतिक्रिया मिलती हैं. इसे लेकर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

खुद को जज करने वालों को दिया जोरदार जवाब

स्वरा भास्कर हाल ही में जय मदान के पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बातें साझा कीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बॉडी शेम किया जाता है, इसके बावजूद वो इसे कैसे हैंडल करती हैं. उन्होंने कहा कि इतने खाली बैठे हैं कि वो दूसरे का वजन क्या है ये सब जज करते हैं. एक्ट्रेस ने बोला, ‘मेरी जिंदगी आपकी आंखों के लिए नहीं चल रही है. आपको अगर सुंदर और ग्लैमरस लड़कियां देखनी हैं तो कोई दूसरा पेज जाकर देखो ना. आपको किसने बुलाया है मेरे पेज पर.’

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शरीर में बदलाव आते हैं

स्वरा भास्कर ने आगे कहा कि मां बनने के बाद महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं. उन्होंने बताया कि उनका बच्चा हुए करीब ढाई साल हो चुके हैं और इस दौरान उनकी बॉडी भी बदली है. उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग हमेशा जवां दिखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए बोटॉक्स, इंजेक्शन और प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लिया जाता है. हालांकि, उनका मानना है कि जिंदगी का स्वभाव ही बदलाव है और उम्र के साथ शरीर में होने वाले बदलाव बिल्कुल सामान्य हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई 45 साल की उम्र में 16 साल की लड़की की तरह व्यवहार करे, तो वह भी लोगों को अजीब लगेगा. स्वरा ने बताया कि उन्हें जिंदगी में पहले भी काफी ट्रोलिंग और गालियां झेलनी पड़ी हैं और अब वह इसकी आदी हो चुकी हैं. हालांकि, मां बनने के बाद इंसान थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो जाता है.

लोगों ने की अभद्र टिप्पणी की 

स्वरा भास्कर ने बताया कि एक बार वह अपने पति के साथ बिना मेकअप के चली गई. और उनकी फोटो उनकी टीम ने पोस्ट कर दी. एक्ट्रेस ने बताया, ‘लोगों ने उनकी पिछली और उस फोटो की तुलना कर कहा कि ये मुसलमान से शादी करके ऐसी हो गई. मुसलमान से शादी करके मोटी हो गई, भद्दी हो गई. इसके बाद फहाद को टेंशन हो गई थी.’

इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने कहा कि महिलाओं पर अच्छा दिखने का प्रेशर होता है. और उन्होंने बोला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह अपना वजन कम नहीं करेंगी और ऐसी ही रहेंगी.

कब हुई थी स्वरा भास्कर की शादी?

स्वरा भास्कर की शादी समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद के साथ 16 फरवरी 2023 को हुई थी. सितंबर 2023 में इस जोड़ी ने अपनी बेटी का स्वागत किया था.

यह खबर भी पढ़ें: मेरे पास हैं वीडियोज…, मल्लिका शेरावत के प्यार में दीवाने हैं टॉम क्रूज! एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Tags: Swara Bhasker
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