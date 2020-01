बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. अक्सर ही सोशल मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों फिर अपने कुछ बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. दरअसल, मोदी सरकार की CAA और NRC पॉलिसी को लेकर स्वरा भास्कर ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि ट्रोलर्स को मौका मिल गया और उन्होंने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पास न ही बर्थ सर्टिफिकेट है न ही पासपोर्ट.

वीडियो में स्वरा भास्कर कहती हैं कि मुझे डर लग रहा है. मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरे पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है मेरे पास मेरे बाप दादा की जमीन के कागजात नहीं है. मेरा नाम छूट गया NRC से तो. बस फिर क्या था सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को और नया मुद्दा मिल गया स्वरा भास्कर की टांग खिचने का. ट्रोलर्स उनकी वीडियो शेयर कर कुछ-कुछ कैप्शन डाल कर शेयर कर रहे हैं, जिसमें से पहले ट्रोलर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अगर आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं तो, आप कौन हैं ? आपको स्कूल में, कॉलेज में कैसे एडमिशन मिला. आपने मास्टर की डिग्री कैसे हासिल की ? अगर आपको अपने बारे में कुछ याद नहीं तो हो सकता है कि आपका शहरी नक्सल प्रोफेसर आपकी मदद करे.

वहीं अन्य यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा कि बिना पासपोर्ट के यह विदेश कैसे जाती है ? वहीं बाकि लिखते हैं कि अज्ञानता और अशिक्षा का एक और शानदार उदाहरण! अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, तो बेहतर है न बोलें. एक सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते, आपका आचरण इस तरह का नहीं हो सकता. यह स्पष्ट है कि स्वरा भास्कर ने अधिनियम को नहीं पढ़ा है। गैर जिम्मेदार!

Swara Bhaskar, if you don't have

Birth certificate

Proof

Passport

Then who in the blue hell are you?

How you got admission in Schools/College?

And how the hell you got a degree of "Master in Sociology"?

May be your UrbanNaxal Professors helped you!pic.twitter.com/dWty95IVBl

— Abhishek Narsingh (@AmanPradyuman) January 5, 2020