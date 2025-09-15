Swara Bhaskar का 10 सेकंड का ‘Masturbation’, जिसने शादी के बाद भी नहीं छोड़ा पीछा
Swara Bhaskar Masturbation Video: फिल्म वीरे दी वेडिंग का 10 सेकंड का मास्टरबेशन सीन आज भी बॉलीवुड के बोल्डेस्ट सीन्स में गिना जाता है. शादी के बाद भी एक्ट्रेस को इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 15, 2025 9:48:32 PM IST

Swara Bhaskar
Swara Bhaskar

Swara Bhaskar Boldest Scene: बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) हमेशा से अपनी फिल्मों और बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं. स्वरा ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन एक 10 सेकंड का बोल्ड सीन उन्हें लंबे समय तक ट्रोलर्स के निशाने पर ले आया. यह सीन उस समय सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोग इसे बॉलीवुड का बोल्डेस्ट सीन (Bollywood’s Boldest Scene) कहने लगे.

फिल्म वीरे दी वेडिंग (Veere Di Wedding) में स्वरा का मास्टरबेशन सीन कुछ ही सेकंड का था, लेकिन इसने बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) और दर्शकों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी. जहां एक ओर स्वरा की एक्टिंग को सराहा गया, वहीं दूसरी ओर ट्रोलर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया और उनके इस सीन को ओवर द टॉप (Over The Top) तक कह डाला.

शादी के बाद भी साधा निशाना

बात यहीं खत्म नहीं हुई. जब स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता फहद अहमद से शादी की. तब पुराने ट्रोलर्स फिर से एक्टिव हो गए. शादी के बाद एक्ट्रेस को उनके पुराने बोल्ड सीन को लेकर बार-बार घेरा जाने लगा. सोशल मीडिया पर कई मीम्स बने और उन्हें ट्रोल करते हुए लोग उनके फिल्मी सीन को उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ने लगे.

ट्रोल्स को स्वरा का करारा जवाब

हालांकि, स्वरा भास्कर ने हमेशा की तरह इन सब ट्रोल्स को नजरअंदाज किया. उन्होंने साफ कहा कि एक एक्टर का काम है किरदार निभाना, और अगर उस किरदार की डिमांड बोल्ड सीन है तो उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं, अपनी शादी को लेकर भी स्वरा ने कहा कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है और इसका उनकी फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं.

