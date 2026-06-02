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Sushmita Sen Luxury Life: करोड़ों का घर, लग्जरी गाड़ियां और हीरों का शौक! देखें सुष्मिता सेन की बेहद ग्लैमरस लाइफस्टाइल

Sushmita Sen Net Worth: 100 करोड़ की नेट वर्थ, आलीशान घर और लग्जरी कारों की मालकिन सुष्मिता सेन के हीरों की दीवानगी. खुद के दम पर बनाई ऐसी ग्लैमरस लाइफस्टाइल.

By: Shivani Singh | Published: June 2, 2026 5:05:06 PM IST

Sushmita Sen Luxury Life: करोड़ों का घर, लग्जरी गाड़ियां और हीरों का शौक! देखें सुष्मिता सेन की बेहद ग्लैमरस लाइफस्टाइल


ललित मोदी के साथ अपने रिश्ते की खबरों के बाद जब सुष्मिता सेन को ‘गोल्ड डिगर’ कहा गया, तो उन्होंने जुलाई 2022 में सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया था. सुष्मिता ने लिखा था, ‘मैं सोने से कहीं ज्यादा गहरी खुदाई करती हूं… और मुझे हमेशा से हीरे पसंद रहे हैं!!’

दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब आईपीएल (IPL) के फाउंडर ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एलान किया था कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सुष्मिता को ट्रोल करना और उन्हें ‘गोल्ड डिगर’ कहना शुरू कर दिया. इन तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए सुष्मिता ने अपनी बेटियों रेनी और अलीशाह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ‘मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश हूं!!! न शादी हुई है, न कोई अंगूठी है… बस चारों तरफ से बिना किसी शर्त के प्यार से घिरी हुई हूं!!’

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अब इस बात के पूरे चार साल बाद, ललित मोदी ने एक हालिया इंटरव्यू में पूर्व मिस यूनिवर्स का बचाव किया है. उन्होंने कहा, ‘वह कोई गोल्ड डिगर नहीं हैं, बल्कि मैं ‘डायमंड डिगर’ (हीरे की तलाश करने वाला) हूं.’ ‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ से बातचीत में ललित मोदी ने आगे कहा, ‘सुष्मिता बेहद खूबसूरत और अपने पैरों पर खड़ी महिला हैं. इस प्लैनेट पर मैं जितने भी लोगों को जानता हूं, उनमें से सबसे ज्यादा हीरे सुष्मिता के पास हैं. वह बहुत अमीर हैं और उन्होंने यह मुकाम खुद अपने दम पर हासिल किया है.’

आइए एक नजर डालते हैं सुष्मिता सेन की कुल संपत्ति, उनकी लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन, हीरों के प्रति उनकी दीवानगी और महंगे शौक पर…

सुष्मिता सेन की नेट वर्थ (कुल संपत्ति)

सुष्मिता सेन एक कलाकार के तौर पर उन्होंने कई शानदार और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. ऐसे में उन्हें सिर्फ उनके किसी रिश्ते से तौलना या ‘गोल्ड डिगर’ कहना न सिर्फ उनके वजूद को छोटा करना है, बल्कि उनकी कामयाबियों और पहचान को भी नजरअंदाज करना है. लाइफस्टाइल एशिया की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता की नेट वर्थ लगभग 100 करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा साफ करता है कि उन्हें अपने लिए महंगे गहने, हीरे या सामान खरीदने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है.

मुंबई में सुष्मिता का आशियाना

सुष्मिता सेन मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपनी दोनों बेटियों के साथ एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं. अक्सर इंस्टाग्राम पर उनके घर की झलकियां देखने को मिलती हैं, जिसमें खूबसूरत वुडन फ्लोरिंग, यलो स्पॉटलाइट्स और बड़े-बड़े आर्ट पीस नजर आते हैं जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. उनके इस शानदार घर में एक खास कोना फिटनेस के लिए भी है, जहां वे अक्सर एरियल योगा, कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती दिखाई देती हैं. इसके अलावा उनके घर में भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और एक पियानो भी है.

हीरों से खास लगाव

साल 2021 में जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में जब सुष्मिता से पूछा गया कि क्या उनके पास अपने पूर्व बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल का दिया हुआ कोई हीरा या गहना है, तो उन्होंने साफ लहजे में कहा, ‘मैं दोस्तों से हीरे गिफ्ट में नहीं लेती. ऐसा कभी नहीं होता. मैं खुद अपने लिए हीरे खरीदती हूं और दूसरों को गिफ्ट करना पसंद करती हूं.’

उन्होंने बताया कि खुद के पैसों से खरीदा उनका पहला हीरा ‘टेन-सेंट’ का था, जो एक ओपन-एंडेड गोल्ड बैंड में जड़ा था. उन्होंने गर्व से हंसते हुए कहा, ‘उसके बाद, मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ी और फिर मैंने 22 कैरेट के हीरे खरीदे.’

लग्जरी कारों का काफिला

सुष्मिता सेन जितनी खास हैं, उनकी गाड़ियां भी उतनी ही शानदार हैं. जनवरी 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक नई कार की फोटो शेयर की थी. उन्होंने खुद को ‘Mercedes-AMG GLE53 Coupe’ गिफ्ट की थी, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.63 करोड़ रुपये है. इसके अलावा सुष्मिता के कार कलेक्शन में BMW X6, BMW 7 Series 730Ld, Audi Q7 और Lexus LX 470 जैसी कई महंगी गाड़ियां शामिल हैं.

बिजनेस इंवेस्टमेंट और ब्रैंड एंडोर्समेंट

सुष्मिता सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं हैं, बल्कि बिजनेस और इंवेस्टमेंट की भी अच्छी समझ रखती हैं. वे ‘रेने ज्वेलर्स’ (Renee Jewellers) की मार्केटिंग और ब्रैंडिंग संभालती हैं. साल 1999 में इस ब्रैंड ने दुबई के मशहूर वाफी मॉल में अपना फ्लैगशिप बुटीक खोला था, जिसे शेख खवला लूता अल कासिमी का संरक्षण हासिल है. जहां नीरज इस ज्वेलरी खानदान की तीसरी पीढ़ी से हैं, वहीं सुभ्रा इसकी लीड क्रिएटर हैं. कान्स 2026 (Cannes 2026) के रेड कार्पेट पर अपने पहले लुक के लिए ऐश्वर्या राय ने जो ज्वेलरी चुनी थी, वह ‘रेने ज्वेलर्स’ की ही डिजाइन की हुई थी. फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा सुष्मिता ब्रैंड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक विज्ञापन के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

सुष्मिता सेन का वर्कफ्रंट

सुष्मिता ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें ‘मैं हूं ना’ (2004), ‘मैंने प्यार क्यों किया’ (2005), ‘समय: व्हेन टाइम स्ट्राइक्स’ (2003), ‘आंखें’ (2002) और ‘फ़िलहाल’ (2002) शामिल हैं. इसके अलावा जियोसिनेमा (JioHotstar) की उनकी सुपरहिट वेब सीरीज ‘आर्या’ (Aarya) ने दर्शकों के बीच उनकी एक मजबूत और दमदार वापसी कराई है.

Tags: net worthSushmita Sen
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