26 साल बड़े एक्टर के साथ रेप सीन करते समय भड़क गईं सुष्मिता सेन, डायरेक्टर से कही चौंकाने वाली बात!

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. सुष्मिता ने अपने करियर में कई चैलेंजिंग रोल्स को निभाया है. इंडस्ट्री की बहुत कम एक्ट्रेस हैं जिनपर ‘टाइपकास्ट’ याने एक सा रोल करने वाली एक्ट्रेस का ठप्पा नहीं लगा है. सुष्मिता उन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं. बात चाहे फिल्मों की हो या OTT प्लेटफॉर्म पर आई किसी सीरीज की, सुष्मिता ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री और फैन्स के दिल में अलग जगह बनाई है. हालांकि, एक्टिंग के साथ-साथ सुष्मिता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रह चुकी हैं. आज हम आपको सुष्मिता की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे लेकर कई विवाद हुए थे.

रेप सीन को लेकर मचा था हंगामा

साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ‘चिंगारी’ में सुष्मिता सेन और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में सुष्मिता सेन ने सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में मिथुन और सुष्मिता के बीच कई इंटिमेट और रेप सीन फिल्माए गए थे. बताते हैं कि ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के दौरान मिथुन अपना आप खो बैठे थे. बाद में इस बात की शिकायत सुष्मिता सेन ने फिल्म की डायरेक्टर कल्पना लाजमी से की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुष्मिता सेन ने यहां तक आरोप लगा दिए थे कि शूटिंग के नाम पर मिथुन ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की थी. इन आरोपों के बाद मिथुन ने फिल्म बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया था लेकिन फिर उन्होंने सुष्मिता से माफ़ी मांगकर शूटिंग पूरी की.

प्रमोशन के दौरान बीच में ही चली गईं थी सुष्मिता

बताते हैं कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. दरअसल, प्रमोशन के समय एक अन्य एक्टर अनुज साहनी ने दावा किया था कि इस फिल्म में किसिंग सीन के लिए 36 दफा टेक लिए गए थे. यह बात सुनते ही सुष्मिता ने खुद को फिल्म के प्रमोशन से दूर कर लिया था. एक्ट्रेस का कहना था कि फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा किसिंग सीन की हो रही है जो कि गलत है. बताते चलें कि रिलीज के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप साबित हुई थी.