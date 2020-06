Sushant Singh Rajput Tehravi Tribute: सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 13 दिन हो गए हैं. एक्टर के यूं अलविदा कह देने से हर कोई उदास है. बॉलीवुड के एक जगमगाते सितारे के यूं चले जाने से हर किसी को धक्का लगा है. अब सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम विदाई कह लीजिए या तेहरवी, एक्टर को आखिरी बार फिर सभी ने याद किया है. सोशल मीडिया पर एक्टर को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है.

एक्टर के निधन के बाद परिवार ने भी एक औपचारिक स्टेटमेंट जारी किया है. स्टेटमेंट में सुशांत की याद में सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन (SSRF) का निर्माण करने का फैसला लिया गया है. उस फाउंडेशन के जरिए उन नौजवानों की मदद की जाएगी जिन्हें साइंस, सिनेमा और स्पोर्ट्स में इंट्रेस्ट है. अब परिवार के इस फैसले से हर कोई काफी खुश है. वहीं एक्टर की तेहरवी पर उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर #SushantInOurHeartsForever ट्रेंड कर रहा है. हर कोई एक्टर को याद कर रो रहा है और उनकी तरफ अपने प्यार का इजहार कर रहा है. एक यूजर लिखते हैं- 13 दिन हो गए जब तुम चले गए हम सभी से दूर चले गए. आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे. विश्वास नहीं होता कि आप हमारे बीच नहीं हैं. वहीं दूसरे यूजर सुशांत को याद करते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसे एक्टर थे जो अपने सभी फैन्स से काफी प्यार करते थे.

सोशल एक फैंस ने ट्वीट में लिखा है कि वह अपने हर फैन्स से प्यार करते थे. सुशांत हमेशा समय निकाल अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए बात किया करते थे. कुछ यूजर्स ने सुशांत के बेहतरीन करियर को भी याद किया है. उन्होंने सुशांत को एक लाजवाब एक्टर तो बताया ही है, इसके अलावा एक्टर की ऐसी खूबियों को भी याद किया है जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग और खास थे.

13 din ho gaye jab tum chale gaye hum sab se door Sushant Singh Rajput… But u will be in our hearts forever… Still cant believe that u r no more bro…#SushantInOurHeartsForever pic.twitter.com/39O7FaNJKd — 🇮🇳 Alok ☺️🔥😉🔥 (@Alokmishra416) June 27, 2020

"He truly loved and cherished every single of his fans"

Sushant would take out time from his busy schedule everyday to talk to his fans on Instagram and Twitter,his fans were his friends. That is why this feels like a personal loss to so many people #SushantInOurHeartsForever — siddhant. (@ignoreandfly) June 27, 2020

My tribute to our dear SUSHANT SINGH RAJPUT in my own voice "kaun tujhe u pyar karega" song… Bro we will always miss u…I wish ye din nhi ata ki hume bolna pad rha hai ki ki kash tum yaha hote :(. #SushantInOurHeartsForever pic.twitter.com/rXmnoWgKzB — 🇮🇳 Alok ☺️🔥😉🔥 (@Alokmishra416) June 27, 2020

Sushant was someone who was always willing to take risks,he made sure that all his characters challenge him in someway.

Some films might have not done well at the box office but his performances were always top tier.#SushantInOurHeartsForever pic.twitter.com/FYZJ935IKE — siddhant. (@ignoreandfly) June 27, 2020

मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर उस इंसान से पूछताछ की जा रही है जो एक्टर से जुड़ा था. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने काय पो चे, एमएस धोनी-अनटोल्ड स्टोरी, ब्योमकेश बख्शी, सोन चिरैय्या, राब्ता, केदारनाथ, ड्राइव, छिछोरे जैसी फिल्मों से लोगों को अपना दीवाना बना लिया. सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगले महीने में रिलीज की जाएगी. हालांकि इस फैसले से सुशांत के परिवार वाले खुश नहीं है.

