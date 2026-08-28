Home > मनोरंजन > सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!

सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!

Bollywood Rakhi Special: श्वेता ने अपने पोस्ट के आखिर में एक बेहद इमोशनल बात लिखी कि अगर उन्हें अगला जन्म मिला, तो वह चाहती हैं कि सुशांत उनकी बड़ी और प्यार करने वाली बहन बनें. वहीं, खुद वह उस नटखट और प्यारे भाई की भूमिका निभाना चाहती हैं जो कभी सुशांत हुआ करते थे.

By: Kajal Jain | Published: August 28, 2026 9:46:39 AM IST

सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!
सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!


Bollywood Rakhi Special: सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रक्षा बंधन के खास मौके पर अपने दिवंगत भाई को बेहद प्यार से याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशांत के साथ अपनी बचपन की कुछ बेहद खूबसूरत और दुर्लभ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के साथ श्वेता ने एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए सुशांत के साथ अपने खास रिश्ते की झलक दिखाई. श्वेता ने बताया कि जब वे दोनों छोटे थे, तो उन्हें अपनी चीजें शेयर करने में बहुत खुशी मिलती थी. उन्हें अपने खिलौने, खासकर अपनी इकलौती डॉल और छोटा सा किचन सेट बांटना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सुशांत को उन खिलौनों से खेलते और खुश होते देख उन्हें भी बहुत आनंद मिलता था.

मीठे को लेकर भाई-बहन का मजेदार किस्सा

खिलौने भले ही श्वेता खुशी-खुशी शेयर कर लेती थीं, लेकिन जब बात मिठाइयों की आती थी, तो किस्सा बिल्कुल अलग होता था. चूंकि दोनों भाई-बहन को मीठा बहुत पसंद था, इसलिए श्वेता इस बात को लेकर बेहद सख्त थीं कि मिठाई बिल्कुल बराबर-बराबर बंटे. रक्षा बंधन की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वे किस तरह सुशांत को कलाकंद खिला रही थीं और उनकी नजर इस बात पर थी कि भाई कहीं ज्यादा हिस्सा न खा ले. श्वेता ने कैप्शन में लिखा कि वे आज भी उस पल को अच्छे से याद करती हैं जब उन्होंने भाई को कलाकंद खिलाया था और वे कितनी गहराई से यह देख रही थीं कि सुशांत बड़ा बाइट न ले लें. ये ऐसी यादें हैं जिन्हें वे हमेशा अपने दिल के बेहद करीब रखेंगी.

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अगले जन्म के लिए प्यारा सा वादा और यादें

अपने इस नोट के आखिर में श्वेता ने सुशांत से एक बहुत ही प्यारा और भावुक वादा किया. उन्होंने लिखा कि अगले जन्म में अगर उन्हें दोबारा जीवन मिला, तो सुशांत को उनकी बड़ी और प्यार करने वाली बहन बनना होगा और वे खुद उस नटखट और प्यारे बच्चे की भूमिका निभाएंगी जैसा सुशांत हुआ करते थे. श्वेता ने यह भी कहा कि अगर वे अपने जीवन के किसी एक खास पल को हमेशा के लिए थाम सकती हैं, तो वह यही पल होगा जब वे सब साथ थे. उन्होंने #HappyRakshabandhan और #sushantsinghrajput के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि भाई हमेशा भगवान की गोद में सुरक्षित रहें. शेयर की गई उन पुरानी तस्वीरों में से एक में छोटा सुशांत जमीन पर बैठकर श्वेता के साथ खेलता हुआ भी नजर आ रहा है.

सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी दुखद याद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहतरीन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. उस वक्त उनकी उम्र महज 34 साल थी. अभिनेता मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में मृत पाए गए थे. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत फांसी लगने की वजह से हुई दम घुटने (asphyxia) के कारण हुई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माना गया था. उनके जाने के बाद से आज भी उनके परिवार और फैंस के दिलों में उनकी यादें जिंदा हैं.

ये भी पढ़ें:- Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन को भी जोड़ने पड़े हाथ, कौन है ‘दिहाड़ी मजदूर’ से सीधे करोड़पति की दहलीज पर पहुंचने वाला कंटेस्टेंट, जीतने जा रहा है पूरे 50 लाख!

Tags: home-hero-pos-10Rakshabandhan 2026sushant singh rajput
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