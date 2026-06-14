गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक, भगवान राम के रूप में सुशांत सिंह; एक्टर की बहन ने कुछ यूं किया याद

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आज 14 जून 2026 को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की छठवीं पुण्यतिथि है. इस मौके पर अभिनेता के दुनिया भर के प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं. वहीं उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अभिनेता को याद करते हुए कुछ पुरानी पोस्ट के साथ इमोशनल नोट लिखा है.
भगवान राम के रूप में शेयर की तस्वीर
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन्हें याद करते हुए इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें एक एआई से बनाई गई तस्वीर भी है. इसमें सुशांत भगवान राम के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसमें अभिनेता के गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और शरीर पर भगवा वस्त्र दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक भावनात्मक संदेश लिखा और बताया कि सुशांत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. एक्टर की बहन ने अभिनेता के विचारों, व्यक्तित्व और उनके जीवन से मिली प्रेरणा को भी याद किया.
कैप्शन में क्या लिखा?
श्वेता सिंह ने कैप्शन में लिखा, ‘छह साल… समय बीत गया है, फिर भी कुछ आत्माएं (Soul) समय से भी बड़ी होती जा रही हैं. आज जब मैं भाई के बारे में सोचती हूं, तो मुझे यह नहीं सूझता कि उन्होंने कैसे दुनिया छोड़ी, बल्कि यह सूझता है कि उन्होंने कैसे जीवन जिया. मुझे उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा, जीवन, तारों, ब्रह्मांड और मानव मन के रहस्यों के प्रति उनका असीम आकर्षण याद आता है. मुझे उनका वह हृदय याद आता है जो हर किसी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था, चाहे वे कोई भी हो. मुझे वह व्यक्ति याद आता है जिसने हमें सिखाया कि सफलता का कोई महत्व नहीं है अगर उसके साथ करुणा न हो.’
आगे उन्होंने लिखा, ‘पिछले कुछ वर्षों में, मुझे एक खूबसूरत बात का एहसास हुआ है. प्यार समय के नियमों का पालन नहीं करता. शरीर भले ही हमारी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक खूबसूरत आत्मा का प्रभाव अनगिनत जिंदगियों में गूंजता रहता है. हर बार जब कोई क्रोध पर दया, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा या निर्णय पर प्रेम को चुनता है, तो भाई जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, उनका एक छोटा सा हिस्सा जीवित रहता है.’
लोगों ने भी किया याद
सुशांत राजपूत की बहन की इस पोस्ट पर नेटिंजस ने दिवंगत अभिनेता को याद किया. कुछ लोगों ने कहा कि SSR जैसा कोई नहीं. वहीं कुछ ने कहा कि यकीन ही नहीं होता है कि सर अब हमारे बीच नही हैं. एक ने कहा कि अभिनेता जैसा जिंदादिल इंसान कोई नहीं था.
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