Sushant Singh Rajput Fans Request PM Modi: बॉलीवुड के उभरते सितारों में एक रहे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने उनके फैंस को गहरे सदमें में धकेल दिया है. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अपने पसंदीदा एक्टर के इस तरह से दुनिया से चले जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा जता रहे हैं. वहीं कुछ फैंस इस सुसाइड नहीं मर्डर कह रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस को सौंपी है. लेकिन सुशांत के फैंस अपने फेवरेट एक्टर को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. अब उन्होंने यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाई है. सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर #PMModiCBIForSSR ट्रेंड कर रहे हैं. इस ट्रेंड में एक्टर के लाखों फैंस ने हिस्सा लिया है.

सुशांत की फैन फॉलोइंग का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके जाने के इतने दिन बाद भी फैन्स लगातार सोशल मीडिया पर अपने फेवरिट ऐक्टर के लिए कैंपेन चला रहे हैं. मालूम हो कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. इसी के बाद से बॉलीवुड और फैन्स का एक बड़ा वर्ग का कहना है कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री में खेमेबाजी और नेपोटिजम के शिकार हुए, इसी के कारण वह डिप्रेशन में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली. मुंबई पुलिस भी इस मामले की अलग-अलग ऐंगल से जांच कर रही हैं. लेकिन एक्टर फैंसल इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं.

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई करें इसमें एक कानूनी पेंच भी है. दरअसल ऐसे मामलों में राज्य सरकार की ही गुजारिश पर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर सकती है. ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच हो इसके लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र की उद्धव छाकरे सरकार सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करे. तभी इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा सकता है.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. फिल्म 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. ट्रेलर देखकर पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की यह फिल्म प्यार और मौत के बीच जूझती दो लोगों की इमोशनल लव स्टोरी है. ट्रेलर ने यह यकीन जरूर दिला दिया है सुशांत की यह आखिरी फिल्म उनके फैंस को खूब रुलाने वाली है.

