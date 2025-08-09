‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी…’ Raksha Bandhan पर फिर छलके Sushant Singh Rajput की बहन के आंसू, फफक-फफक कर रो पड़ी एक्टर की बड़ी बहन

Sushant Singh Rajput Elder Sister: आज 9 अगस्त 2025 शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांध रही हैं और खुशियां बांट रहे हैं। लेकिन आज दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को याद कर रही हैं। वह अपने भाई को याद कर रही हैं। उन्होंने अपने लाडले भाई को भावुक अंदाज में याद किया है। बहन श्वेता सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो शेयर किया है। जिसमें उनकी और उनके भाई सुशांत के कई पल कैद हैं। जिन्हें याद कर वह भावुक हो रही हैं।

सुशांत की बहन ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो में श्वेता ने अपनी कई यादें शेयर की हैं। इसमें उनकी शादी की तस्वीरें भी देखने को मिली। जहां कौने पर सुशांत भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक पुराना इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप भी शामिल है। जिसमें वह कह रही हैं कि हम दोनों की सोच और कुछ आदतें सेम है।

वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे तुम कभी गए ही नहीं। कि तुम अब भी यहीं हो, बस परदे के उस पार, चुपचाप देख रहे हो। और फिर, अगले ही पल, दर्द ज़ोर पकड़ता है। क्या मैं तुम्हें सचमुच फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? क्या तुम्हारी हंसी बस एक प्रतिध्वनि बनकर रह जाएगी? तुम्हारी आवाज़, एक धुंधली याद जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं?

उन्होंने आगे लिखा- ‘तुम्हें खोने का दर्द इतना गहरा, इतना कच्चा है कि उसके आगे शब्द सिकुड़ जाते हैं। यह मेरे अंदर चुपचाप रहता है, इतना पवित्र कि ज़ोर से बयां नहीं किया जा सकता, इतना विशाल कि उसे समेटा नहीं जा सकता। और हर गुज़रते दिन के साथ, यह गहरा होता जाता है, कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, यह बताते हुए कि यह भौतिक संसार कितना क्षणभंगुर है, हमारे मोह कितने नाज़ुक हैं, और कैसे केवल ईश्वर ही शरण देता है।

श्वेता ने लिखा कि- मुझे पता है हम फिर मिलेंगे, भाई। दूसरी तरफ, कहानियों से परे, समय से परे, जहां आत्माएं एक-दूसरे को नामों से नहीं,

बल्कि प्रेम की मौन भाषा से पहचानती हैं। तब तक, मैं यहीं हूं, अपने दिल में तुम्हारी कलाई पर राखी बांध रही हूं, यही दुआ करती हूं कि तुम जहाँ भी हो, खुशी, शांति और रोशनी से लिपटी रहो। अलविदा, जब तक हम फिर से न मिलें। मेरे ढेर सारे प्यार के साथ, गुड़िया दी।

Udaipur Files Movie: ‘उदयपुर फाइल्स’ देख रो पडे़ कन्हैयालाल के दोनों बेटे, पिता की तस्वीर लेकर पहुंच स्क्रीनिंग में…हत्यारों को फांसी दो के भी लगे…

साल 2020 में एक्टर की हुई थी मौत

बता दें कि, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। जांच में इसे आत्महत्या माना गया था, लेकिन बाद में हत्या के आरोपों के चलते यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें आत्महत्या की वजह का ही खुलासा हुआ था।