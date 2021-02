Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपुत से जुड़े मामले में उनकी बहन प्रियंका को बड़ा झटका लगा है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. हालांकि दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने सुशांत की ही बहन मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया है.

बता दें कि सुशांत सिंह मौते मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने दिवंगत एक्टर की बहनों प्रियंका और मीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी एफआईआर को चुनौती देते हुए दोनों बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. दोनों ने अदालत से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस एसएस शिंदे औऱ एमएस कार्णिक की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया. सुशांत की बहनों का केस लड़ रहे एडवोकेट माधव थोराट ने कहा कि प्रियंका अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए सुशांत की बहनों का दावा था कि रिया के आरोपों से कोई संगीन अपराध नहीं बनता है. उनकी याचिका में कहा गया कि चक्रवर्ती द्वारा शिकायत दर्ज करना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा उसके खिलाफ जांच करने और आत्महत्या के लिए राजपूत के परिवार को दोषी ठहराने के लिए उसकी ओर से एक निंदनीय कोशिश थी, क्योंकि वह गिरफ्तार होने की कगार पर थी. एनसीबी ने रिया को आठ सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था.

Bombay High quashes the FIR against Sushant Singh Rajput's sister Mitu Singh; FIR against his other sister Priyanka not quashed. pic.twitter.com/3dm1SA9JSH

