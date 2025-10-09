उसने पैंट से कुछ बाहर निकाला…एक्ट्रेस के साथ हुई थी दिमाग खराब कर देने वाली घटना, कभी छोड़ने वाली थीं फिल्मी दुनिया

Surveen Chawla Harassment: टीवी से बॉलीवुड और अब ओटीटी पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से अलग पहचान बनाने वालीं सुरवीन चावला (Surveen Chawla) की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. सुरवीन चावला ने सेक्रेड गेम्स, पार्च्ड और क्रिमिनल जस्टिस जैसे कई पॉपुलर वेब शोज में काम किया है लेकिन, आज हम यहां एक्ट्रेस की एक्टिंग के बारे में नहीं बल्कि उनके साथ हुई घिनौनी हरकत का जिक्र करने जा रहे हैं. सुरवीन चावला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बचपन के एक हादसे ने उनके दिमाग पर असर डाला था.

सुरवीन चावला के साथ बचपन में हुई थी घिनौनी हरकत!

सुरवीन चावला (Surveen Chawla Instagram) ने हॉटरफ्लाई को एक इंटरव्यू दिया था. जहां उन्होंने पुरानी बात याद करते हुए बताया, वह उस समय 9वीं क्लास में थी और शाम के समय घर से बाहर खेलने गई थीं. उन्हें याद है कि एक सांवला-सा शख्स पगड़ी पहने साइकिल पर बैठा था. उसने पास बुलाया और जैसे ही वह चलकर जाने लगीं तो उसने अपनी पैंट से कुछ निकाला. इसके बाद वह साइकिल पर बैठकर घटिया हरकत करने लगा.

सुरवीन का कहना था वह देखकर भाग गईं. उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है लेकिन उन्हें बहुत अजीब लग रहा था. एक्ट्रेस का कहना था कि इस घटना ने उन्हें परेशान कर दिया था. सुरवीन का यह भी कहना था कि इस तरह की घटनाएं लड़कियों के मन में डर पैदा कर देती हैं और लंबे समय तक दिमाग पर असर डालती हैं.

कास्टिंग काउच का भी कर चुकी हैं सामना

सुरवीन चावला (Surveen Chawla Movies) ने इंटरव्यू में कास्टिंग काउच का किस्सा भी शेयर किया था. एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार वह एक डायरेक्टर से मिलने उनके ऑफिस गई थीं. वहां मीटिंग के बाद वह डायरेक्टर गेट तक छोड़ने आया और जब वह बाय कर निकल रही थीं तो वह किस करने के लिए आगे की तरफ झुका.

सुरवीन (Surveen Chawla Web Series) का कहना था कि वह इतना आगे आ गया था कि उन्हें पीछे करने के लिए धक्का मारना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे पूछा भी यह आप क्या कर रहे हैं और फिर वहां से निकल गईं. सुरवीन चावला ने यह भी खुलासा किया था कि इंडस्ट्री में उनके साथ कई कास्टिंग काउच और अनप्रोफेशनल रवैये हो चुके हैं. इनके बाद वह इतना डर गई थीं कि फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया था.