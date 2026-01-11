‘वो पतंग आज भी लटकी हुई…’, माधुरी दीक्षित के परिवार से मिले शादी के रिश्ते पर सुरेश वाडकर ने तोड़ी चुप्पी

Madhuri Dixit: माधुरी दीक्षित ने डॉ. श्रीराम नेने से शादी की और उनके साथ बस गईं. लेकिन यह बात सब जानते हैं कि एक्ट्रेस की शादी एक समय सिंगर सुरेश वाडकर से लगभग होने वाली थी. खबरें थीं कि माधुरी के परिवार ने सुरेश वाडकर को शादी का प्रपोजल भेजा था. अब सुरेश वाडकर ने हाल ही में एक इवेंट में इस घटना के बारे में फिर से बात की और बताया कि क्या हुआ था. उन्होंने यह भी बताया कि माधुरी दीक्षित से उनकी शादी क्यों नहीं हुई.

आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार सुरेश वाडकर ने कहा कि जब माधुरी दीक्षित ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया, तो उनके माता-पिता उनके पास शादी का प्रपोजल लेकर आए थे. बातचीत के दौरान जब वाडकर को फिल्म ‘परिंदा’ के पीछे की कहानी बताई गई और कैसे माधुरी दीक्षित के परिवार ने उनसे शादी का प्रपोजल दिया था, तो उनसे कहा गया कि उन्हें माधुरी से शादी करके सेटल हो जाना चाहिए.

माधुरी से शादी के बारे में, सुरेश वाडकर ने कहा- वो इतना पीटेंगी

जवाब में सुरेश वाडकर ने कहा ‘माधुरी भी यह प्रोग्राम देखेगी. अगर वह कभी मुझसे आमने-सामने मिली, तो वह मुझे बहुत मारेगी. वह पतंग अभी भी हवा में लटक रही है. अब क्या हुआ, यह तो भगवान ही जानता है, लेकिन वह पतंग किसने उड़ाई, यह मुझे नहीं पता है. सच कहूं तो वह पतंग अभी भी हवा में लटक रही है. अगर माधुरी ने मुझसे शादी की होती, तो क्या वह आज मेरे साथ नहीं होती?’

सुरेश वाडकर ने माधुरी का प्रपोजल क्यों ठुकराया?

कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित के माता-पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मी करियर बनाएं. वे चाहते थे कि माधुरी शादी करके सेटल हो जाए. इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस के लिए दूल्हे की तलाश शुरू की और फिर सुरेश वाडकर के घर शादी का प्रपोजल भेजा है. हालांकि खबरों के अनुसार सिंगर ने यह कहकर प्रपोजल ठुकरा दिया कि माधुरी बहुत पतली है. रिपोर्ट्स के अनुसार इससे माधुरी के माता-पिता को झटका लगा और उनकी चिंता बढ़ गई. उन्हें लगा कि उनके रिश्ते में पहले से ही इतनी मुश्किलें हैं, और अगर वह फिल्में करना शुरू कर देंगी तो चीजें और खराब हो जाएंगी.

माधुरी दीक्षित का करियर और शादी

माधुरी दीक्षित के करियर की बात करें तो उन्होंने 1984 में फिल्म ‘अबोध’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘तेजाब’, ‘त्रिदेव’, ‘किशन कन्हैया’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘हम तुम्हारे हैं सनम’ और ‘देवदास’ समेत दर्जनों फिल्मों में अभिनय किया है. 1999 में उन्होंने डॉ. श्रीराम नेने से शादी की, जो अमेरिका में रहते हैं और उनके दो बेटे हैं.