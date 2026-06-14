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Surbhi Jyoti Welcome Baby Girl: 38 की उम्र में मां बनीं सुरभि ज्योति, घर में गूंजी नन्ही परी की किलकारी

Surbhi Jyoti Welcome Baby Girl: एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ने 13 जून, 2026 को अपने पहले बच्चे, एक बच्ची का स्वागत किया है. कपल ने सोशल मीडिया पर दिल से यह खुशी की खबर शेयर की.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 14, 2026 2:18:27 PM IST

38 की उम्र में मां बनीं सुरभि ज्योति
38 की उम्र में मां बनीं सुरभि ज्योति


Surbhi Jyoti Welcome Baby Girl: टेलीविजन एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ऑफिशियली पेरेंट्स बन गए हैं. कपल ने 13 जून, 2026 को अपने पहले बच्चे, एक बेबी गर्ल का स्वागत किया, और एक दिल को छू लेने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस और शुभचिंतकों के साथ यह खुशखबरी शेयर की.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी 

14 जून को, सुरभि और सुमित ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट अनाउंसमेंट के साथ अपनी बेटी के आने की जानकारी दी. कपल ने एक खूबसूरत पेस्टल-थीम वाला पोस्टर शेयर किया जिसमें एक हल्का सा गुलाब था और साथ में मैसेज था, “इट्स अ गर्ल! 13 जून 2026 लव सुरभि और सुमित.”

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पोस्टर के साथ, उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने माता-पिता बनने पर अपना आभार और खुशी ज़ाहिर की.

“||ॐ|| हमारी बेटी आ गई है. हमारा दिल प्यार और आभार से भर गया है.”

शादी के 2 साल मां बनीं एक्ट्रेस 

सुरभि ज्योति टीवी के फेमस एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई पॉपूलर शो में काम किया है. साल 2024 में एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुमित सूरी संग शादी की थी. शादी के 2 साल बाद कपल ने बेटी को जन्म दिया है. सुरभि और सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं है. कपल के घर में लक्ष्मी ने कदम रखा है, सुरभि  प्रेग्नेंसी जर्नी के दौरान काफी एक्टिव रही है. हाल ही में उनकी प्रेग्नेंसी फोटोशूट भी खूब वायरल हुआ था. एक्ट्रेस तस्वीरों में किसी परी से कम नहीं लग रही थी. 

Tags: home-hero-pos-2surbhi jyoti
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