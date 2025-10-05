कोई तो बंद…सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देख घूमा इस एक्ट्रेस का माथा, ‘नेपो किड्स’ की फिल्म के लिए कही ये बात
Janhvi Kapoor-Varun Dhawan Movie: नेपो किड्स जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बिल्कुल भी सिनेमाघर में टिकट लेकर देखने लायक नहीं है. यह बात अब एक एक्ट्रेस ने भी अपने शब्दों में कह डाली है.

By: Prachi Tandon | Published: October 5, 2025 6:21:37 AM IST

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की कांतारा चैप्टर 1 के सामने नेपो किड्स ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज कर ऐसे ही अपनी भद्द पिटवाने वाला काम किया है. क्योंकि, जिस तरह से कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapyer 1) का बज था उसमें सनी संस्कारी जैसी घिसी पिटी कहानी और ठंडी एक्टिंग वाली फिल्म रिलीज करना ही गलत कदम ही है. हालांकि, यह तो अब तक ऑडियंस की राय थी लेकिन अब तो इंडस्ट्री की एक शख्स ने खुद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की ऐसी तारीफ की है, जिसे सुनकर आपकी खुद हंसी निकल जाएगी. 

सनी संस्कारी निकली दिवाली का फुस्स पटाखा!

कांतारा चैप्टर 1 की आंधी के बीच सनी संस्कारी को वैसे ही चंद पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे थे. वहीं, अब एक एक्ट्रेस से नेगेटिव रिएक्शन मिलना यानी फिल्म की नैय्या डूबना तय है. जी हां, हाल ही में फेमस टीवी एक्ट्रेस और उनके पति जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म देखने के गए थे. जिसे देख टीवी एक्ट्रेस का कहना था इस फिल्म का सबसे बेस्ट समोसे हैं.

फिल्म देख एक्ट्रेस का मूड हुआ खराब! 

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना (Surbhi Chandana) पति करण के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने गई थीं और जहां उन्होंने इंटरवल में समोसा खाते हुए फिल्म का रिव्यू किया था, जिसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में सुरभि बिल्कुल भी फिल्म से खुश नहीं दिख रही हैं और कह रही हैं कोई प्लीज इस फिल्म को अभी के अभी बंद करो. इतना ही नहीं, सुरक्षि अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं इस फिल्म का एक ही पार्ट अच्छा है और वह है ये समोसा. 

एक्ट्रेस सुरभि चंदना आगे एग्जिट की तरफ इशारा करती हैं और अपने पति से कहती हैं तुम मुझे इस गंदगी में घसीटकर लाए, तुम हो जिम्मेदार.

सनी संस्कारी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Collection) फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कुछ खास अरबों में नहीं कमाया है. सैकल्निक की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दशहरा के दिन यानी पहले दिन लगभग 9.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन टोटल कलेक्शन 4 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया था. ऐसे में टोटल कलेक्शन दो दिन की कमाई में भी 15 करोड़ नहीं पार कर पाया है. 

