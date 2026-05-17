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तलाक से पहले मौनी से शादी के खिलाफ थे सूरज नांबियार, फिर क्यों जोड़ा रिश्ता? खुद किया था खुलासा

Mouni Roy: मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार चार साल की शादी के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तलाक ले लिया है. एक इंटरव्यू में सूरज ने बताया था कि पहले वो शादी नहीं करना चाहते थे. फिर आखिर क्या हुआ?

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 17, 2026 11:32:57 AM IST

मौनी रॉय से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे सूरज नांबियार
मौनी रॉय से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे सूरज नांबियार


पिछले कई हफ्तों से सूरज नांबियार और मौनी रॉय के अलग होने की चर्चा चल रही थी. लेकिन अब दोनों ने आधिकारिक रूप से तलाक का एलान कर दिया है. इसी बीच एक पुराना इंटरव्यू फिर से सामने आया है जिसमें सूरज ने खुलासा किया था कि वह शादी के खिलाफ थे. आखिर क्या था इसके पीछे का कारण, क्या तलाक की यही वजह रही? चलिए जानते हैं सब. 

शादी के खिलाफ थे सूरज नांबियार

सूरज नाम्बियार ने बॉम्बे टाइम्स से एक पुरानी बातचीत में मौनी रॉय संग अपने रिश्ते के बारे में बताया था. उन्होंने खुलासा किया था कि लंबे समय तक वह शादी के विचार के खिलाफ थे. हालांकि, शादी के एक साल बाद उन्होंने महसूस किया कि यह रिश्ता उनकी जिंदगी में शांति और स्थिरता लेकर आया है. उन्होंने यह भी कहा कि मौनी रॉय शुरू से ही अपने रिश्ते को लेकर काफी स्पष्ट थीं. कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद मौनी ने सीधे तौर पर कहा या तो दोनों शादी करें या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दें. 

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डर गए थे सूरज 

मौनी रॉय के अल्टीमेटम के बाद सूरज नांबियार डर गए थे. उन्होंने बताया, ‘मैं बस समय बिताता रहा. फिर एक दिन उसने मुझे अल्टीमेटम दिया, और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मैं उसे खो दूंगा. तभी मुझे समझ आया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि उसके साथ मेरा जीवन बेहतर होगा.’

मौनी ने सफल शादी के पीछे का बताया राज

आगे इंटरव्यू में मौनी रॉय ने बताया था कि उनकी शादी सफल क्यों रही. उन्होंने कहा, ‘हमें एक-दूसरे के साथ बिताने के जो भी पल मिलते हैं, हम उनका भरपूर आनंद उठाते हैं. इस समय का सकारात्मक उपयोग करने का हम जानबूझकर प्रयास करते हैं. इस रिश्ते में हमने बहुत कुछ सीखा है. यह एक लंबा सफर रहा है. हमारे बीच कई बार बहस भी हुई है. लेकिन आज हम उस मुकाम पर हैं जहां हम बिना शिकायत किए एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, बस अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं.’

Tags: Mouni roysuraj nambiar
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