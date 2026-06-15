फिल्म सेट पर पहुंची थीं दर्शक बनकर, लौटीं हीरोइन बनकर; प्यार के खातिर जिंदगी भर कुंवारी रह गईं मशहूर अभिनेत्री

हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया की. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई दिग्गज सितारों संग काम किया था. उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद से लेकर अशोक कुमार जैसे स्टार्स तगड़ी टक्कर दी थी. लेकिन क्या आपको पता है कि वह सेट पर सिर्फ दर्शक बनकर गई थीं, लेकिन उन्हें देखते ही डायरेक्टर को एक्ट्रेस पसंद आ गईं. और निर्देशक ने उन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर कर दी. जानिए इस सुरैया की कहानी.

पाकिस्तान में हुआ था जन्म

सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था. सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था. बताया जाता है कि जब एक्ट्रेस एक साल की थीं. तभी उनका परिवार मुंबई आ गया था. अभिनेत्री ने बहुत कम उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था. वह ऑल इंडिया रेडियो पर गाया करती थीं.

गई थीं शूटिंग देखने और मिल गई फिल्म

सुरैया ने बेहद छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था. जब वह सिर्फ 12 साल की थीं, तब अपने मामा के साथ फिल्म सेट पर जाया करती थीं. फिल्म ‘ताज महल’ की शूटिंग के दौरान जब सुरैया वहां पहुंची, तो निर्देशक नानूभाई वकील की नजर अभिनेत्री पर पड़ी. उनकी सादगी और मासूमियत देखकर निर्देशक प्रभावित हो गए. और इसी फिल्म में उन्हें मुमताज महल का किरदार दे दिया था.

गायन को मिला मौका

एक्ट्रेस सुरैया जब ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दे रही थीं. उसी वक्त मशहूर संगीतकार नौशाद की नजर उनकी गायन प्रतिभा पर पड़ी. नौशाद ने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म ‘शारदा’ (1942) में गाने का अवसर दिलाया. इसके बाद सुरैया ने अभिनय के साथ-साथ गायन में भी बड़ी पहचान बनाई. उन्होंने अपने करियर में करीब 338 गाने गाए, जो उस दौर की किसी अभिनेत्री-गायिका के लिए बेहद खास उपलब्धि मानी जाती है. एक्ट्रेस ने ‘दिल-ए-नादां तुझे हुआ क्या है’, ‘तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी’, ‘वो पास रहे या दूर’ जैसे मशहूर गाने गाए थे, जो आज भी लोगों के जुबां पर हैं.

सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी

सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी अपने दौर की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक थी. दोनों ने साथ में सात फिल्मों में काम किया और 1948 से 1951 के बीच उनका रिश्ता काफी गहरा रहा. कहा जाता है कि देव आनंद ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेकर सुरैया को 3,000 रुपये की हीरे की अंगूठी भेंट की थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.

सुरैया ने जीवनभर नहीं की शादी

सुरैया और देव आनंद का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका था. सुरैया के मुस्लिम परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया, जिसकी एक बड़ी वजह दोनों के अलग-अलग धर्म थे. परिवार के दबाव के कारण यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में गिना जाता है. सुरैया ने प्रेम के खातिर जीवन भर शादी नहीं की थी और कुंवारी रही थीं.

कब हुआ था निधन?