‘कोर्ट को मजाक बना रखा है’ सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई लताड़, लगाया 10 लाख का जुर्माना

Supreme Court Slams Samay Raina: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि समय ने कोर्ट को गुमराह किया है और गलत बयान दिए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के खिलाफ इंडिया गॉट लेटेंट विवाद में 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 10 लाख रुपये की धन राशि नहीं जमा की गई, तो समय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समय रैना को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने सोशल मीडिया स्टार समय रैना को फटकार लगाई. कोर्ट ने ये भी कहा कि इतना समय बीतने के बाद ये जवाब क्यों आया? समय की तरफ से जवाब के रूप में दी गई फाइल को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उसे फेंकने तक की बात कह दी.

क्या है मामला?

बता दें कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट शे में होस्ट समय रैना, रणबीर अलाहबादिया और दूसरे इंफ्लुएंसर्स ने दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया था. इस मामले में विवाद बढ़ा, तो मामला कोर्ट तक पहुंचा और उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने समय रैना को दो सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि दो सप्ताह के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन कर कोर्ट में हलफनामा दाखिल कराएं.

इंडियाज गॉट लेटेंट पर मचा बवाल

बता दें कि बीते साल इंडियाज गॉट लेटेंट पर समय रैना रणबीर अलाहबादिया और दूसरे इंफ्लुएंसर्स ने दिव्यांग बच्चों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों पर जोक मारा था. इस में काफी विवाद बढ़ गया. इस मामले में इंफ्लुएंसर्स को माफी तक मांगनी पड़ी. कोर्ट ने उन दिनों कॉमेडियन को आदेश दिए थे कि वे विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के लिए धन जुटाने के मकसद से शो का आयोजन करने को कहा था.

समय रैना को क्यों लगी फटकार

शो से आने वाले पैसे बच्चों के इलाज के लिए खर्च किए जाएंगे. हालांकि समय ने अब तक इस बारे में SMA से कोई संपर्क नहीं किया. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई है. SMA फाउंडेशन के वकील ने समय रैना के केस से जुड़े मामले में कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसा यूथ आइकन है. समय लगातार शो कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी समय ने अब तक SMA फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है.

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