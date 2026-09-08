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Rajpal Yadav: राजपाल यादव के पास सिर्फ कल तक का वक्त! राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखी शर्त?

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने मंगलवार को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसपर कोर्ट ने उन्हें कल तक का वक्त दे 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी है.

By: Shristi S | Published: September 8, 2026 8:20:53 PM IST

राजपाल यादव को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखी शर्त?
राजपाल यादव को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखी शर्त?


Supreme Court on Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को चेक बाउंस केस (Cheque Bounce Case) में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. हाई कोर्ट के तीन महीने की सजा और 7.5 करोड़ रुपये चुकाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी शर्त रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राजपाल यादव कल तक कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें फिलहाल जेल नहीं होगी.

राहत पाने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट की शर्त?

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को राहत पाने के लिए एक सख्त शर्त रखी है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अगर वह कल यानी 9 सितंबर तक रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका पर दूसरे पक्ष को भी नोटिस जारी कर उनकी राय मांगी है. मामले पर अगली सुनवाई अब 15 सितंबर तय की गई है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई सजा

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को बड़ा झटका दिया था. हाई कोर्ट ने उन्हें शिकायत करने वाले को करीब 7.5 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था. इसके अलावा, कोर्ट ने पेमेंट न करने पर एक्टर को तीन महीने जेल की सज़ा भी सुनाई थी. हालांकि, फैसले के तुरंत बाद हाई कोर्ट ने उन्हें हायर कोर्ट में अपील करने के लिए दो महीने का समय दिया.

क्या राजपाल फिर जेल जाएंगे?

हाई कोर्ट की तरफ से राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए दी गई दो महीने की डेडलाइन 10 सितंबर को खत्म हो रही थी. अगर एक्टर को उस तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तो उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती थी. हालांकि, उन्हें कल तक ₹5 करोड़ का इंतज़ाम करना होगा.

Tags: Rajpal YadavSupreme Court
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