इस सुपरस्टार ने बदली डेविड धवन की किस्मत, पहली बार थमाई डायरेक्शन की कमान; कौन है वो?

David Dhawan Sanjay Dutt: वरुण धवन की आगामी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है. उन्हें डायरेक्टर बनाने के पीछे बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता का हाथ है. इसका खुलासा खुद डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में बताया था. आखिर क्या है वो किस्सा?

संजय दत्त ने की फिल्म में किया काम

डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको डायरेक्टर बनाने का श्रेय संजय दत्त को जाता है. निर्देशक ने बताया, ‘पहले मैं उसकी फिल्में एडिट करता था. ‘नाम’ फिल्म मैंने की तो वो मेरे घर आता रहता था. हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी. एक दिन संजय दत्त ने कहा कि क्या मैं डायरेक्टर बनूंगा. तो मैंने कहा फिल्म कैसे मिलेगी. इस पर उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म है ना.’ आपको बता दें कि डेविड धवन की निर्देशक के रूप में पहली फिल्म ‘ताकतवर’ थी, जो 1989 में रिलीज हुई थी. इसमें संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

‘ताकतवर’ फिल्म में गोविंदा को किया कास्ट

डेविड धवन ने कहा, ‘फिल्म ‘ताकतवर’ में संजू (संजय दत्त) ने मुझे पहला मौका दिया था. वह मेरे परिवार जैसे हैं और हमारा लंबे समय से रिश्ता रहा है.’ उस फिल्म में संजय दत्त के अलावा गोविंदा मुख्य भूमिका में थे. आपको बता दें ‘ताकतवर’ फिल्म बनाने से पहले डेविड धवन ने संजय दत्त की लगभग दस फिल्मों में संपादक के रूप में काम किया था.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के अलावा फिल्म में मनीष पॉल, चंकी पांडे, राकेश बेदी, जिमी शेरगिल और मौनी रॉय भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना’ 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 12 जून को रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है.

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