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सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी ने कर ली स्टार बनने की तैयारी! एक्टिंग में डेब्यू करेंगी सुनीता आहूजा, Netflix के रियलिटी शो का भी बनीं हिस्सा

Sunita Ahuja Acting Debut: हाल ही में सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. वो नेटफ्लिक्स पर आने वाले शो 'लॉक अप: सच या सजा' की एक प्रतिभागी भी हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 28, 2026 10:51:06 AM IST

सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी ने कर ली स्टार बनने की तैयारी!
सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी ने कर ली स्टार बनने की तैयारी!


गोविंदा की पत्नी और यूट्यूबर सुनीता आहूजा हमेशा अपने बयानों, परिवार के साथ खट्टे-मीठे रिश्तों और अपनी खास आवाज के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ में हिस्सा लिया है. 

यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिछले बुधवार से स्ट्रीम होना शुरू हो गया है. शो में शामिल होने से पहले, सुनीता आहूजा ने द फ्री प्रेस जर्नल से एकता कपूर के इस शो के बारे में खुलकर बातचीत की.

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एकता की वजह से शो के लिए भरी हामी 

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा एक्टिंग की दुनिया से दूर रही हैं, इसलिए जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने रियलिटी शो ‘लॉकअप’ के लिए हां क्यों बोला तो उन्होंने इसकी वजह एकता कपूर को बताया. उन्होंने कहा, “मैंने ‘लॉक अप’ के लिए हां सिर्फ एकता कपूर की वजह से कहा, क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद करती हैं और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूं. साथ ही, नेटफ्लिक्स मेरा पसंदीदा चैनल है; इसलिए मैंने हां कहा. मैंने यह शो इस उम्मीद में भी किया कि भविष्य में एकता और नेटफ्लिक्स मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस और चैनल में अच्छा काम देंगे.’

एकता ने कराया सुनीता के बेटे का डेब्यू 

सुनीता ने यह भी बताया कि वह जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखने वाली हैं. उनका कहना है कि वो एकता कपूर की प्रोड्यूस की गई फिल्म में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ नजर आएंगी. एकता कपूर की प्रोड्यूस की गई फिल्म में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ सुनीता एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख रही हैं. उन्होंने कहा, “मैं एकता को बहुत पसंद करती हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को काम का मौका दिया है और मुझे भी मेरे बेटे की फिल्म में काम करने का मौका दिया है. मैं इस फिल्म में अपने बेटे की मां का रोल कर रही हूं. एकता का शुक्रिया और उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद.”

इससे पहले सुनीता अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ ‘मां है ना’ नाम के कुकिंग रियलिटी शो में भी नजर आई थीं. खबरों के अनुसार वे दोनों शो में कुछ ही एपिसोड के लिए दिखीं और निजी वजहों से उन्हें शो छोड़ना पड़ा.

Tags: bollywoodentertainment
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