Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Trailer: वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ने जीता दिल

Varun Dhawan Janhvi Kapoor Movie: बॉलीवुड में कॉमेडी-रोमांस फिल्मों की परंपरा हमेशा से रही है, और अब शशांक खैतान (Shashank Khaitan) अपनी नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) लेकर आए हैं. करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा प्रोडक्शन्स (Dharma Productions) तले बनी यह फिल्म ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है.

लगभग 3 मिनट लंबे इस ट्रेलर में वरुण धवन (Varun Dhawan), जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor), सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) और रोहित सराफ (Rohit Sarraf) की झलक ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. कहानी कुछ इस तरह है सनी (वरुण धवन) को अनन्या (सान्या) से प्यार है, लेकिन अनन्या की शादी विक्रम (रोहित सराफ) से तय हो चुकी है. उधर, तुलसी (जाह्नवी कपूर) का दिल भी विक्रम पर आया हुआ है. अब सनी और तुलसी दोनों मिलकर विक्रम-अनन्या की शादी रोकने की प्लानिंग करते हैं. नतीजा यह निकलता है कि कॉमेडी, इमोशन और तकरार से भरे कई मोड़ सामने आते हैं.

यहां देखें ट्रेलर

जाह्नवी कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस

ट्रेलर देखकर साफ झलकता है कि फिल्म रिश्तों की उलझनों को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाएगी. डायलॉग्स चुटीले हैं और वरुण धवन का कॉमिक टाइमिंग एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार है. जाह्नवी कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी ताजगी भरी लग रही है. वहीं, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ अपने किरदारों को संजीदगी से निभाते नजर आते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म की रिलीज डेट 2 अक्टूबर रखी गई है, यानी गांधी जयंती पर दर्शकों को एक मसालेदार कॉमेडी का तोहफा मिलेगा. हल्के-फुल्के ड्रामे और पारिवारिक ह्यूमर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म सही विकल्प साबित हो सकती है.

