Varun Dhawan-Janhvi Kapoor की फिल्म का टीजर रिलीज डेट आउट, लेकिन कहानी में है बड़ा ट्विस्ट

बॉलीवुड का फेस्टिव सीजन इस बार और भी रंगीन होने वाला है, क्योंकि वरुण धवन और जान्हवी कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। दोनों की अपकमिंग फिल्म Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari का टीजर 28 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस तले बनी इस फिल्म का मोशन पोस्टर हाल ही में सामने आया, जिसने दर्शकों की दिलचस्पी दोगुनी कर दी है।

पोस्टर में लिखा है कि Two heartbreakers, one wicked plan यानी दो दिल तोड़ने वाले, और एक शातिर प्लान! जैसे ही यह लाइन सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं कि आखिर सनी और तुलसी की कहानी में ऐसा क्या ट्विस्ट है जो पारंपरिक मंडप और मेहफिल को उलट-पलट कर देगा।

फिल्म में क्या खास है?

इस फिल्म में वरुण धवन Sunny Sanskari का किरदार निभा रहे हैं, जो नाम तो संस्कारी है लेकिन दिल से शरारती। वहीं, जान्हवी कपूर होंगी Tulsi Kumari, जो दिखने में संस्कारी और मासूम हैं, लेकिन असल में उतनी ही स्मार्ट और नटखट। दोनों का कॉम्बिनेशन दर्शकों को एक नए तरह का रोमांटिक कॉमेडी तड़का देने वाला है।

फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम रोल में नजर आएंगे। इनकी मौजूदगी से कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि पोस्टर से साफ है कि यह सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि रिश्तों और शादी-ब्याह के बीच कॉमेडी का फुल ऑन पैकेज होने वाली है।

कब और कहां देखेंगे टीजर?



टीजर 28 अगस्त 2025 को रिलीज होगा, जिसे लेकर वरुण-जान्हवी के फैंस में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है। वहीं फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर दशहरे के मौके पर, यानी 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में होगा।