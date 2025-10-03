BOC Day 1 : सनी और तुलसी ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, जान्हवी कपूर की आदाएं देख दीवाने हुए लोग, जानें आकड़ा
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Boc Day 1 : वरुण धवन और जान्हवी कपूर की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने पहले दिन शानदार कमाई की, लेकिन क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान बना पाएगी? ये तो समय ही बताएगा.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 3, 2025 10:28:32 AM IST

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Boc Day 1 : कल यानी 2 अक्टूबर को वरुण धवन और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’(Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म के गाने और ट्रेलर ने पहले ही लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी थी. फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. इसके साथ ही कई अन्य फिल्में भी इसी दिन थिएटर पर आईं. आइए जानते हैं कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितनी कमाई की.

फिल्म की स्टार कास्ट ने रिलीज से पहले खूब प्रमोशन किया. ट्रेलर में कॉमेडी और ड्रामा का तड़का साफ दिखा, जिसने लोगों को पसंद आया. खासकर फिल्म के गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैन्स रील्स बनाकर अपना क्रेज दिखा रहे हैं. इन सब कारणों से ये उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म अपने पहले दिन 10 से 11 करोड़ के करीब कमाई कर सकती है. वहीं, फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ बताया जा रहा है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है.

Box Office Collection Day 1 :  पहले दिन का कलेक्शन

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म ने पहले दिन करीब 9.25 करोड़ की कमाई की है. हालांकि ये कमाई उम्मीद से थोड़ी कम रही, लेकिन इसे अच्छी शुरुआत माना जा रहा है. मेकर्स को पूरा भरोसा है कि आने वाले वीकेंड में फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होगी और लोगों का रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा. फिल्म की कहानी, निर्देशन और गानों को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.

 वरुण धवन की पिछली फिल्मों से तुलना

दिलचस्प बात ये है कि वरुण धवन की ये फिल्म अपने पहले दिन की कमाई में उनकी पिछली चार फिल्मों से पीछे रही है. उदाहरण के लिए, वरुण की पिछली फिल्म ‘बेबी जॉन’ ने पहले दिन 11.25 करोड़ की कमाई की थी, जबकि ‘जुग जुग जियो’ ने 9.28 करोड़, ‘स्ट्रीट डांसर थ्रीडी’ ने 9.50 करोड़ और ‘कलंक’ ने 21.60 करोड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन किया था.

 भविष्य की उम्मीदें  

वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ भी जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके साथ सनी देओल, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी हैं. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और दर्शक इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कमाई पर भी सभी की नजरें टिकी हैं कि यह फिल्म आगे कैसे प्रदर्शन करती है.

 

