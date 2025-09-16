जब पार्टी में न्यूड डांस करते हुए सामने आईं Sunny Leone की ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें, मच गया हड़कंप

Sunny Leone Nude Dance in party: सनी लियोनी (Sunny Leone) भले ही इंडिया में बतौर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी पहचान बना रही हैं लेकिन उनके अतीत से हर कोई वाकिफ है. सनी एक पोर्न स्टार हुआ करती थीं. उन्होंने लंबे समय तक पोर्न इंडस्ट्री में काम किया है और ये एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है. हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद भी सनी की पिछली जिंदगी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था. आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसने सनी को काफी सुर्ख़ियों में ला दिया था और उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी.

सनी पर पार्टी में न्यूड डांस के लगे आरोप

दरअसल 2014 में सोशल मीडिया पर कुछ बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई थीं जिनमें सनी न्यूड होकर स्ट्रिप डांस करती नजर आ रही थीं. कई जगह पर उन्हें पार्टी में मौजूद लोगों के साथ न्यूड होकर डांस करते हुए भी देखा जा सकता था. ये तस्वीरें आग की तरह फैली और सनी की नींदें उड़ गईं. कहा गया कि मुंबई पुणे हाईवे पर 18 अप्रैल 2014 को एक हीरा कारोबारी की हाई प्रोफाइल पार्टी में सनी ने न्यूड डांस किया था और ऐसा करने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए चार्ज किए थे.

मामले ने तूल पकड़ा और सनी को अपनी इमेज और ज्यादा खराब होने का डर सताया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश की और ट्विटर पर लिखा, 18 अप्रैल को मैं टीना और लोलो फिल्म की शूटिंग कर रही थी और रात में मैं एक स्टोर लॉन्च पर मौजूद थी. प्लीज गलत खबर छापने से पहले फैक्ट चेकिंग करें.

बिग बॉस से बदली सनी की किस्मत

आपको बता दें कि सनी का असली नाम करणजीत कौर वोहरा है. वो इंडो कनाडियन मूल की हैं और पोर्न इंडस्ट्री में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है. वह सबसे पॉपुलर पोर्न स्टार थीं लेकिन 2011 में जब उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया तो पूजा भट्ट ने उन्हें जिस्म 2 में बतौर एक्ट्रेस साइन कर लिया. नतीजा ये हुआ कि सनी ने पोर्न इंडस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी और फिर इंडिया शिफ्ट हो गईं. इसके बाद वह जैकपॉट, रागिनी एमएमएस 2, एक पहेली लीला, तेरा इंतजार जैसी फिल्मों में एक्टिंग करती नजर आईं. सनी की शादी पोर्न स्टार रह चुके डेनियल वेबर से हुई है और इनके तीन बच्चे हैं जो कि सरोगेसी से पैदा हुए हैं.