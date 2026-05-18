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Noida restaurant: 475 रुपये की पानी पूरी और 299 रुपये का पानी! सनी लियोनी के रेस्टोरेंट का मेन्यू देख चौंके लोग

Sunny Leone Noida restaurant: अभिनेत्री सनी लियोनी के नोएडा स्थित रेस्टोरेंट “चिका लोका” का मेन्यू इन दिनों चर्चा में है. यहां 475 रुपये की पानी पूरी, 299 रुपये की पानी की बोतल और कई प्रीमियम फ्यूजन डिशेज लोगों का ध्यान खींच रही हैं. रेस्टोरेंट में भारतीय, विदेशी और आधुनिक फ्यूजन भोजन का खास मिश्रण देखने को मिलता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 18, 2026 5:27:58 PM IST

महंगे खाने को लेकर चर्चा में सनी लियोनी का रेस्टोरेंट
महंगे खाने को लेकर चर्चा में सनी लियोनी का रेस्टोरेंट


Sunny Leone Noida restaurant: फिल्मी सितारों के रेस्टोरेंट्स अक्सर अपने शानदार माहौल, खास मेन्यू और महंगी डिशेज को लेकर चर्चा में रहते हैं. इसी सूची में अभिनेत्री सनी लियोनी का नोएडा स्थित रेस्टोरेंट और बार “चिका लोका” भी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.Chica Loca में भारतीय, विदेशी और फ्यूजन व्यंजनों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है. यहां मिलने वाली कुछ डिशेज और उनकी कीमतें इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. खासतौर पर यहां की पानी पूरी लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है.

475 रुपये की पानी पूरी ने खींचा लोगों का ध्यान

सड़क किनारे 20 से 50 रुपये में मिलने वाली पानी पूरी यहां आपको पूरे 475 रुपये में मिलेगी. यह कीमत 6 पीस पानी पूरी की बताई जा रही है. हालांकि यहां परोसी जाने वाली पानी पूरी को खास अंदाज में तैयार किया जाता है. इसके साथ स्पाइसी चिली पाइनएप्पल, चुकंदर और जलजीरा फ्लेवर वाला पानी परोसा जाता है. यही वजह है कि यह डिश लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

फ्यूजन चाट और कबाब की भी ऊंची कीमतें

चिका लोका के मेन्यू में फ्यूजन स्टाइल की कई चाट और कबाब डिशेज शामिल हैं.
  • पालक पत्ता चाट — 595 रुपये
  • एवोकाडो चाट पापड़ी — 695 रुपये
  • चिकन लखनवी — 795 रुपये
रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में पारंपरिक भारतीय स्वाद को आधुनिक अंदाज में पेश करने की कोशिश करता दिखाई देता है.

शाकाहारी खाने के शौकीनों के लिए भी खास विकल्प

  • मलाई सोया चाप काली मिर्च — 625 रुपये
  • पालक और चीज से भरा मशरूम टिक्का — 675 रुपये
इन डिशेज को खास फ्यूजन शैली और आकर्षक प्रस्तुति के साथ परोसा जाता है.

तंदूरी चिकन से लेकर सीख कबाब तक सब कुछ प्रीमियम रेंज में

अगर आप मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं तो यहां तंदूरी और कबाब की कई प्रीमियम डिशेज मौजूद हैं.
  • तंदूरी चिकन — 745 रुपये
  • जामा मस्जिद गोश्त सीख कबाब — 845 रुपये
  • वहीं पिज्जा की कीमत 695 रुपये से शुरू होकर 795 रुपये तक जाती है.
  • रोटी और नान के दाम भी सामान्य से ज्यादा
चिका लोका में सिर्फ मुख्य व्यंजन ही नहीं बल्कि रोटी और नान की कीमतें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
  • तंदूरी रोटी / बटर तंदूरी रोटी — 95 रुपये
  • परांठा — 125 रुपये
  • बटर नान — 115 रुपये
  • गार्लिक नान — 145 रुपये
  • चीज नान — 165 रुपये

पानी की बोतल 299 रुपये, कोल्ड ड्रिंक भी महंगी

  • पानी की बोतल — 299 रुपये
  • डाइट कोक / स्प्राइट / टॉनिक वॉटर — 199 रुपये
  • रेड बुल — 399 रुपये
सोशल मीडिया पर लोग इन कीमतों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे लग्जरी डाइनिंग अनुभव बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को इतने महंगे दाम हैरान कर रहे हैं. सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स का बढ़ता ट्रेंड हाल के वर्षों में कई फिल्मी सितारे अपने रेस्टोरेंट और कैफे कारोबार में उतर चुके हैं. ऐसे रेस्टोरेंट्स सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव, माहौल और ब्रांड वैल्यू के लिए भी जाने जाते हैं. चिका लोका भी उसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है.

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