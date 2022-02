नई दिल्ली, Sunny Leone Fraud बॉलीवुड की बेबी डॉल कहलाने वाली सनी लियोनी के साथ ठगी का मामला सामने आ रहा है. जहाँ उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की बात सामने आयी है. उनके कार्ड से किसी व्यक्ति ने धनी ऐप पर 2000 का लोन लिया है.

अभिनेत्री सनी लियोनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसकी बात उन्होंने खुद बताई है. उन्होंने दावा किया है की उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर किसी अनजान ने धनी ऐप पर 2000 रुपयों का लोन लिया है. इस बात की. जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के द्वारा दी. जहां उन्होंने बताया की इस मामलें में इंडिया बुल्स सिक्योरिटी लिमिटेड (Indiabulls Securities) भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है. हालाँकि कुछ समय तक उन्हें मदद दी गयी पर अब मदद न मिलने पर उन्होंने शिकायत की है.

Thank you @IVLSecurities @ibhomeloans @CIBIL_Official for swiftly fixing this & making sure it will NEVER happen again. I know you will take care of all the others who have issues to avoid this in the future. NO ONE WANTS TO DEAL WITH A BAD CIBIL !!! Im ref. to my previous post.

— sunnyleone (@SunnyLeone) February 17, 2022