Home > मनोरंजन > कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस

कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस

Sunny Deol Upcoming Movies: की आने वाली 4 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए आ रही हैं। इस साल वो बॉर्डर 2 ही नहीं, इसके अलावा भी 3 और बड़ी फिल्में ला रहे हैं जिसकी खबर ने उनके फैंस के बीच हलचल मचा दी है। ये फिल्में कौन सी हैं और कब आ रही हैं चलिए बताते हैं आपको।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 14:20:14 IST

Sunny Deol
Sunny Deol

गदर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद Sunny Deol अब लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में देशभक्ति, इतिहास और पौराणिक कथाओं का अलग-अलग रंग देखने को मिलेगा। सनी देओल इस समय चार बड़ी फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से हर फिल्म अलग अंदाज़ और कहानी लेकर आ रही है। ये एक्टर का धमाकेदार कमबैक भी माना जा रहा है। फैंस भी उनके अलग अलग और अनोखे अंदाज देखने के लिए उत्सुक हैं।

Lahore 1947

यह फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय की कहानी पर बेस्ड है। इसमें सनी देओल एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो लाहौर में रहकर परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। फिल्म का निर्माण आमिर खान कर रहे हैं और निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं।

Border 2

1997 की ब्लॉकबस्टर ‘Border’ के सीक्वल में सनी एक बार फिर सैनिक के अवतार में नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस पर इसका पहला पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें वो दुश्मनों पर बंदूक ताने दिखे। इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार भी होंगे। फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

Elvish Yadav News: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, बाइक सवाल हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम…पुलिस कर…

Ramayana (Part 1)

सनी देओल इस बड़े प्रोजेक्ट में हनुमान का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण का किरदार करेंगे। यह अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है।

बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से ‘गुहार’, अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

अन्य प्रोजेक्ट्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल और भी बड़े एक्शन ड्रामा फिल्मों में काम कर रहे हैं। गदर 2 की सफलता के बाद दर्शकों को उनकी फिल्मों से और ज्यादा उम्मीदें हैं।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025
कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस
कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस
कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस
कभी सिपाही, कभी हनुमान… Sunny Deol की इन फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?