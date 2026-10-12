Home > मनोरंजन > ‘बंटवारा 1947’ के बाद फिर दहाड़ेंगे सनी देओल, नए अवतार में आए नजर; इस दिन रिलीज होगी उनकी नई फिल्म

‘बंटवारा 1947’ के बाद फिर दहाड़ेंगे सनी देओल, नए अवतार में आए नजर; इस दिन रिलीज होगी उनकी नई फिल्म

Sunny Deol Surya first look: सनी ने अपनी आने वाली फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का फर्स्ट लुक सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को जारी करके फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. फिल्म में उनका लुक पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस और मिस्टीरियस लग रहा है.

By: Shristi S | Published: October 12, 2026 10:30:53 PM IST

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का फर्स्ट लुक रिलीज
सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का फर्स्ट लुक रिलीज


Surya Ant Se Aarambh Tak: बॉलीवुड के ‘ढाई किलो के हाथ’ वाले सनी देओल बड़े पर्दे पर जबरदस्त वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. ‘बंटवारा 1947’ के बाद, एक्टर की नई फिल्मों से दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं. अब, सनी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ का फर्स्ट लुक सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को जारी करके फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. फिल्म में उनका लुक पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस और मिस्टीरियस लग रहा है. खास बात यह है कि फिल्म की रिलीज़ डेट भी सामने आ गई है.

सिगरेट, बढ़ी हुई दाढ़ी और गुस्सा

सनी देओल ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म की पहली झलक शेयर की. वीडियो में एक्टर बढ़ी हुई दाढ़ी और दमदार पर्सनैलिटी के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उनके कैरेक्टर की सीरियसनेस को दिखा रहे हैं. यह लुक सनी की पिछली फिल्मों से अलग है, जहां वह अपने एक्शन और दमदार डायलॉग के लिए जाने जाते हैं.

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फिल्म की शुरुआती झलक के मुताबिक, मेन कैरेक्टर पास्ट और प्रेजेंट के बीच फंसा हुआ है और किसी सच की तलाश में है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कहानी और किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है.

‘सूर्या’ कब रिलीज़ होगी?

‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ 20 नवंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म को एम. पद्मकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और कमल मुकुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी अहम रोल में नज़र आएंगे.

‘बंटवारा 1947’ के बाद एक नया चैलेंज

‘गदर 2’ ने सनी देओल के करियर को काफ़ी बढ़ावा दिया. हालांकि, उनकी बाद की फ़िल्मों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. उनकी पीरियड ड्रामा ‘बंटवारा 1947’ भी बॉक्स ऑफ़िस पर कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाई. इसलिए, ‘सूर्या’ उनके लिए दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मज़बूत करने का एक और मौका हो सकता है.

‘रामायण’ भी सनी की पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी

सनी देओल की आने वाली फ़िल्मों में नितेश तिवारी की ‘रामायण’ शामिल है, जिसमें वह हनुमान का रोल कर रहे हैं. फ़िल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी हैं. इसलिए, नवंबर सनी के फैंस के लिए एक खास महीना हो सकता है. यह देखना बाकी है कि दर्शक ‘सूर्या’ के रहस्यमयी नेचर पर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

Tags: Sunny DeolSurya Ant Se Aarambh Tak
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