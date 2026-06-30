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220 करोड़ के मालिक, फिर भी पहने फटे जूते; सनी देओल का देसी अंदाज देख फैंस हुए इमोशनल

Sunny Deol Viral Video : सनी देओल की फिल्म ‘इक्का’ के ट्रेलर लॉन्च में उनकी स्टारकास्ट मौजूद रही, लेकिन सनी की सादगी चर्चा में रही. वायरल वीडियो में वे पुराने जूते पहने नजर आए.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 9:27:31 AM IST

220 करोड़ के मालिक, फिर भी पहने फटे जूते
220 करोड़ के मालिक, फिर भी पहने फटे जूते


Sunny Deol Viral Video : बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इन दिनों सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म इक्का का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं. हाल ही में उनकी फिल्म इक्का का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था. जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पहुंची थी. इसी दौरान सनी देओल की जूते कैमरे में कैद हो गए, जो नीचे से घिसे और फटे हुए थे. सनी देओल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. 220 करोड़ की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया. 

सनी देओल का वायरल हुआ वीडियो 

सनी देओल की ‘इक्का’ के ट्रेलर लॉन्च के कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन सनी देओल के एक वीडियो की चर्चा हर तरफ हो रही है. जिसमें वह फटे हुए जूते पहने नजर आ रहे हैं. उनके पुराने और फटे जूतों को लोगों ने तुरंत नोटिस कर लिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस उनकी सादगी और देसी अंदाज को पसंद करते नजर आ रहे हैं.

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फैंस को पसंद आया सादगी भरा अंदाज 

सनी देओल एक बार फिर चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं. इस बार उनकी फिल्म से ज्यादा उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया. इक्का के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सनी देओल पुराने और घिसे जूते पहने नजर आए. जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. वीडियो देखने के बाद लोगों का कहना है कि करोडों के मालिक होने के बाद भी एक्टर काफी डाउन टू अर्थ हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जूते उनके पति धर्मेंद्र के हैं, इसलिए वह पुराने हैं. 

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सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘इक्का’

सनी देओल अपनी सादगी और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, उनके बाद गुच्ची (Gucci) जैसे ब्रांड्स के महंगे स्नीकर्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन है. जिनकी कीमत 62,000 रुपये तक बताई जाती है. सनी देओल की फिल्म इक्का बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि 10 जुलाई को सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना भी नजर आने वाले हैं. 

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Tags: ikkaSunny Deol
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